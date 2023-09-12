Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися
Избирком Кузбасса признал прошедшие выборы губернатора и депутатов состоявшимися
© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГлава Кемеровской области Сергей Цивилев голосует на выборах
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев голосует на выборах
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области.
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"Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протоколы о результатах прошедших выборов. Губернатором Кемеровской области - Кузбасса избран Сергей Цивилев, получивший 1 315 922 голоса избирателей. Выборы депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса созыва 2023-2028 гг. признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными", - сообщил избирком.
Уточняется, что в парламент Кузбасса избрано 46 депутатов: 23 - по единому областному избирательному округу и 23 - по одномандатным избирательным округам.
Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходили избирательные кампании в органы местного самоуправления.
На пост губернатора претендовали четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
В законодательное собрание Кузбасса были зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.