https://ria.ru/20230912/kuzbass-1895734133.html

Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися

Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися

Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:43

2023-09-12T08:43

2023-09-12T08:43

кемеровская область

политика

сергей цивилев

единый день голосования в россии — 2023

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области. "Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протоколы о результатах прошедших выборов. Губернатором Кемеровской области - Кузбасса избран Сергей Цивилев, получивший 1 315 922 голоса избирателей. Выборы депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса созыва 2023-2028 гг. признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными", - сообщил избирком. Уточняется, что в парламент Кузбасса избрано 46 депутатов: 23 - по единому областному избирательному округу и 23 - по одномандатным избирательным округам. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходили избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора претендовали четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса были зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, политика, сергей цивилев, единый день голосования в россии — 2023