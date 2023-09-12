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Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
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08:43 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kuzbass-1895734133.html
Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися
Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023
Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися
Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:43
2023-09-12T08:43
кемеровская область
политика
сергей цивилев
единый день голосования в россии — 2023
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области. "Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протоколы о результатах прошедших выборов. Губернатором Кемеровской области - Кузбасса избран Сергей Цивилев, получивший 1 315 922 голоса избирателей. Выборы депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса созыва 2023-2028 гг. признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными", - сообщил избирком. Уточняется, что в парламент Кузбасса избрано 46 депутатов: 23 - по единому областному избирательному округу и 23 - по одномандатным избирательным округам. Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходили избирательные кампании в органы местного самоуправления. На пост губернатора претендовали четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ). В законодательное собрание Кузбасса были зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.
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кемеровская область, политика, сергей цивилев, единый день голосования в россии — 2023
Кемеровская область, Политика, Сергей Цивилев, Единый день голосования в России — 2023
Выборы губернатора и депутатов в Кузбассе признали состоявшимися

Избирком Кузбасса признал прошедшие выборы губернатора и депутатов состоявшимися

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГлава Кемеровской области Сергей Цивилев голосует на выборах
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев голосует на выборах
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев голосует на выборах
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Выборы в Кузбассе признаны состоявшимися, губернатором избран действующий глава региона Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале избиркома Кемеровской области.
«
"Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протоколы о результатах прошедших выборов. Губернатором Кемеровской области - Кузбасса избран Сергей Цивилев, получивший 1 315 922 голоса избирателей. Выборы депутатов Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса созыва 2023-2028 гг. признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными", - сообщил избирком.
Уточняется, что в парламент Кузбасса избрано 46 депутатов: 23 - по единому областному избирательному округу и 23 - по одномандатным избирательным округам.
Выборы губернатора Кузбасса, депутатов законодательного собрания Кемеровской области проходили 8, 9 и 10 сентября. Также в 11 территориях региона проходили избирательные кампании в органы местного самоуправления.
На пост губернатора претендовали четыре кандидата: действующий руководитель региона Сергей Цивилев от партии "Единая Россия", Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Екатерина Грунтовая (КПРФ).
В законодательное собрание Кузбасса были зарегистрированы 433 кандидата от пяти партий: "Единая Россия", "Новые люди", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
Кемеровская областьПолитикаСергей ЦивилевЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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