https://ria.ru/20230912/krizis-1895878295.html

Эксперты рассказали о возможности переговоров по Украине и их последствиях

Эксперты рассказали о возможности переговоров по Украине и их последствиях - РИА Новости, 12.09.2023

Эксперты рассказали о возможности переговоров по Украине и их последствиях

Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, но это не разрешит системного кризиса отношений России с Западом, считают опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:35

2023-09-12T16:35

2023-09-12T16:35

россия

украина

сша

владимир зеленский

сергей ознобищев

сергей лавров

нато

российская академия наук

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, но это не разрешит системного кризиса отношений России с Западом, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что если Вашингтон считает Киев готовым к диалогу с Москвой, то пусть отменит указ Владимира Зеленского о переговорах. "Это сигнал России США, что возможно и другое развитие событий. И для администрации США это если не спасательный круг, то нечто, за что можно ухватиться, чтобы в будущей кампании не выглядеть так непрезентабельно", - рассказал завсектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев. На Западе и в США курс на накачку Киева оружием еще воспринимается позитивно, хотя и есть критики такой политики, но наступают другие времена, отметил эксперт. "Они вряд ли прекратят поставлять оружие. Но сигналы по дипломатической линии возможны. Например, телефонный разговор с Зеленским, визиты американцев в Киев и Москву для поиска пути к общему знаменателю", - заявил Ознобищев. Шаги навстречу друг другу Москвы и Вашингтона не отменят глобальных противоречий, поделился мнением научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Лев Сокольщик. "Заявления Белого дома о готовности Киева к переговорам связаны с провалом контрнаступления. Реалии бьют по глазам и отрезвляют. Но диалог по Украине не решит системного кризиса отношений России и Запада, России и США. Потому что он более фундаментальный и не лежит в области конкретных позиций. Это столкновение цивилизаций и мировоззрений", - отметил Сокольщик. Кризис подогревается и антироссийским вектором, засевшим в политике США, добавил эксперт. "Тактические улучшения возможны, но их становится все меньше. А вектор сохранится независимо от того, кто будет во власти - демократы или республиканцы, поскольку он связан с общей перестройкой международных отношений. Вашингтон теряет лидерские позиции в мире и будет цепляться за возможности перекачки ресурсов на себя и пытаться раскачивать лодку в других регионах мира", - заключил Сокольщик. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230912/ukaz-1895781630.html

https://ria.ru/20230912/yazyk-1895760006.html

https://ria.ru/20230911/mnenie-1895569844.html

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украина

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россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей ознобищев, сергей лавров, нато, российская академия наук