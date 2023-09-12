Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 12.09.2023 (обновлено: 11:38 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/kitay-1895782141.html
Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин
Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин
Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали, поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:21
2023-09-12T11:38
китай
в мире
владимир путин
вэф-2023
россия
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали, поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством нашего друга и председателя КНР (Си Цзиньпина) развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. Они делают все, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Путин пояснил, что это объективный процесс и дело не только в Китае, но и в Индии, в Индонезии, так как новые центры силы будут развиваться, а попытки сдерживания западных стран во главе с США "пойдут им только во вред".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, владимир путин, вэф-2023, россия, си цзиньпин
Китай, В мире, Владимир Путин, ВЭФ-2023, Россия, Си Цзиньпин
Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин

Путин обвинил Запад в попытках сдержать развитие Китая

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали, поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством нашего друга и председателя КНР (Си Цзиньпина) развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. Они делают все, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Путин пояснил, что это объективный процесс и дело не только в Китае, но и в Индии, в Индонезии, так как новые центры силы будут развиваться, а попытки сдерживания западных стран во главе с США "пойдут им только во вред".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
СМИ: Китай не пригласил глав нескольких стран Запада на форум "Пояс и путь"
12 августа, 21:16
 
КитайВ миреВладимир ПутинВЭФ-2023РоссияСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала