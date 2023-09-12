https://ria.ru/20230912/kitay-1895782141.html

Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин

Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Запад пытается сдержать развитие Китая, заявил Путин

Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали, поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:21

2023-09-12T11:21

2023-09-12T11:38

китай

в мире

владимир путин

вэф-2023

россия

си цзиньпин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Запад пытается сдержать развитие Китая, но они опоздали, поезд ушел, новые центры силы будут развиваться, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня Запад пытается сдерживать развитие Китая, потому что видит, что Китай под руководством нашего друга и председателя КНР (Си Цзиньпина) развивается семимильными шагами. Это повергает их в шок. Они делают все, чтобы затормозить развитие Китая, но это не удастся сделать, они опоздали. Все, поезд ушел", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Путин пояснил, что это объективный процесс и дело не только в Китае, но и в Индии, в Индонезии, так как новые центры силы будут развиваться, а попытки сдерживания западных стран во главе с США "пойдут им только во вред".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230812/forum-1889750554.html

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китай, в мире, владимир путин, вэф-2023, россия, си цзиньпин