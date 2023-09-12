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Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян - РИА Новости, 12.09.2023
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Туризм
 
05:11 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kitay-1895649331.html
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян - РИА Новости, 12.09.2023
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян
До конца года Москву с популярным у туристов китайским островом Хайнань может связать прямое авиасообщение. Представители турбизнеса во время масштабного... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:11
2023-09-12T05:11
туризм
туризм
новости - туризм
хайнань
россия
москва
китай
санья
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. До конца года Москву с популярным у туристов китайским островом Хайнань может связать прямое авиасообщение. Представители турбизнеса во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению курорта на российский рынок, рассказали, как регион готовится к приему туристов, передает корреспондент РИА Новости. Без визы на пляжиВ 2019 году курорты острова посетили 300 тысяч россиян, отметил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип. После открытия прямого авиасообщения, ожидаемого к концу года, Хайнань надеется принимать еще больше туристов. Увеличению числа гостей будет способствовать и действующая с марта безвизовая политика острова – для путешественников из 59 государств, включая Россию. Остров привлекает отдыхающих белоснежными песчаными пляжами: береговая линия — 263 километра, солнце — более 300 дней в году, среднегодовая температура — 25,4 градуса. "Многие едут на Хайнань, чтобы поправить здоровье в санаториях с традиционной китайской медициной, где проводят процедуры иглоукалывания, массажа, ставят банки", – рассказывает Анастасия Корытова из управления по туризму Саньи. А еще этот курорт называют городом тысячи яхт: там зарегистрировано более 1200 лодок, так как их ввоз освободили от таможенных пошлин.Пляжный отдых можно разнообразить шопингом. Платежная система Alipay позволяет привязать к ней иностранную банковскую карту, в том числе и выпущенную российскими банками. Так граждане РФ получили возможность рассчитываться за покупки, отметила Корытова. К приему готовыРоссияне и сейчас отдыхают на Хайнане, их много, рассказывает менеджер принимающей компании Sanya Holiday Никита Жук. Это самостоятельные туристы, большинство их которых прилетает на курорт через Гонконг. Они могут месяц находиться в Санье без визы.Власти и предпринимали подготовились к приему россиян. "Бухта Ялунвань максимально готова. Открыты новые отели, ранее работавшие прошли реновацию. Пляжи открыты, скоро появится аквапарк", — отметила Юлия Шустрова, замдиректор компании Sanya Phoenix. В бухте Дадунхай еще идет ремонт набережной, все другие достопримечательности готовы к приему гостей. В отелях пока нет русскоязычного персонала и адаптированных для иностранцев блюд, но предприниматели очень быстро восстановят привычный набор услуг и питания для россиян — как только откроется прямое авиасообщение, добавила эксперт. А еще на Хайнане появится больше указателей на русском языке — дорожных и информационных табличек в популярных локациях острова, пообещал Альберт Ип.
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туризм, новости - туризм, хайнань, россия, москва, китай, санья, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хайнань, Россия, Москва, Китай, Санья, туристы
Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян

Власти Хайнаня: на китайском курорте готовятся к приему российских туристов

© Pixabay / Pixabay / David MarkХайнань
Хайнань - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Pixabay / Pixabay / David Mark
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. До конца года Москву с популярным у туристов китайским островом Хайнань может связать прямое авиасообщение. Представители турбизнеса во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению курорта на российский рынок, рассказали, как регион готовится к приему туристов, передает корреспондент РИА Новости.

Без визы на пляжи

В 2019 году курорты острова посетили 300 тысяч россиян, отметил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип. После открытия прямого авиасообщения, ожидаемого к концу года, Хайнань надеется принимать еще больше туристов. Увеличению числа гостей будет способствовать и действующая с марта безвизовая политика острова – для путешественников из 59 государств, включая Россию.
Остров привлекает отдыхающих белоснежными песчаными пляжами: береговая линия — 263 километра, солнце — более 300 дней в году, среднегодовая температура — 25,4 градуса.
"Многие едут на Хайнань, чтобы поправить здоровье в санаториях с традиционной китайской медициной, где проводят процедуры иглоукалывания, массажа, ставят банки", – рассказывает Анастасия Корытова из управления по туризму Саньи. А еще этот курорт называют городом тысячи яхт: там зарегистрировано более 1200 лодок, так как их ввоз освободили от таможенных пошлин.
© Фото : Бюро по развитию туризма города СаньяПрезентация возможностей острова Хайнань для российски туристов
Презентация возможностей острова Хайнань для российски туристов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Бюро по развитию туризма города Санья
Презентация возможностей острова Хайнань для российски туристов
Пляжный отдых можно разнообразить шопингом. Платежная система Alipay позволяет привязать к ней иностранную банковскую карту, в том числе и выпущенную российскими банками. Так граждане РФ получили возможность рассчитываться за покупки, отметила Корытова.

К приему готовы

Россияне и сейчас отдыхают на Хайнане, их много, рассказывает менеджер принимающей компании Sanya Holiday Никита Жук. Это самостоятельные туристы, большинство их которых прилетает на курорт через Гонконг. Они могут месяц находиться в Санье без визы.
Власти и предпринимали подготовились к приему россиян. "Бухта Ялунвань максимально готова. Открыты новые отели, ранее работавшие прошли реновацию. Пляжи открыты, скоро появится аквапарк", — отметила Юлия Шустрова, замдиректор компании Sanya Phoenix.
В бухте Дадунхай еще идет ремонт набережной, все другие достопримечательности готовы к приему гостей. В отелях пока нет русскоязычного персонала и адаптированных для иностранцев блюд, но предприниматели очень быстро восстановят привычный набор услуг и питания для россиян — как только откроется прямое авиасообщение, добавила эксперт.
А еще на Хайнане появится больше указателей на русском языке — дорожных и информационных табличек в популярных локациях острова, пообещал Альберт Ип.
Глава управления по туризму города Санья Альберт Ип - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Еще одно пляжное направление станет доступно российским туристам напрямую
Вчера, 14:14
 
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