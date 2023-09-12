https://ria.ru/20230912/kitay-1895649331.html

Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян

Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян - РИА Новости, 12.09.2023

Эксперты рассказали, как китайский Хайнань готовится к приему россиян

До конца года Москву с популярным у туристов китайским островом Хайнань может связать прямое авиасообщение. Представители турбизнеса во время масштабного... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:11

2023-09-12T05:11

2023-09-12T05:11

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хайнань

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санья

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. До конца года Москву с популярным у туристов китайским островом Хайнань может связать прямое авиасообщение. Представители турбизнеса во время масштабного мероприятия, посвященного возвращению курорта на российский рынок, рассказали, как регион готовится к приему туристов, передает корреспондент РИА Новости. Без визы на пляжиВ 2019 году курорты острова посетили 300 тысяч россиян, отметил глава управления по туризму города Санья Альберт Ип. После открытия прямого авиасообщения, ожидаемого к концу года, Хайнань надеется принимать еще больше туристов. Увеличению числа гостей будет способствовать и действующая с марта безвизовая политика острова – для путешественников из 59 государств, включая Россию. Остров привлекает отдыхающих белоснежными песчаными пляжами: береговая линия — 263 километра, солнце — более 300 дней в году, среднегодовая температура — 25,4 градуса. "Многие едут на Хайнань, чтобы поправить здоровье в санаториях с традиционной китайской медициной, где проводят процедуры иглоукалывания, массажа, ставят банки", – рассказывает Анастасия Корытова из управления по туризму Саньи. А еще этот курорт называют городом тысячи яхт: там зарегистрировано более 1200 лодок, так как их ввоз освободили от таможенных пошлин.Пляжный отдых можно разнообразить шопингом. Платежная система Alipay позволяет привязать к ней иностранную банковскую карту, в том числе и выпущенную российскими банками. Так граждане РФ получили возможность рассчитываться за покупки, отметила Корытова. К приему готовыРоссияне и сейчас отдыхают на Хайнане, их много, рассказывает менеджер принимающей компании Sanya Holiday Никита Жук. Это самостоятельные туристы, большинство их которых прилетает на курорт через Гонконг. Они могут месяц находиться в Санье без визы.Власти и предпринимали подготовились к приему россиян. "Бухта Ялунвань максимально готова. Открыты новые отели, ранее работавшие прошли реновацию. Пляжи открыты, скоро появится аквапарк", — отметила Юлия Шустрова, замдиректор компании Sanya Phoenix. В бухте Дадунхай еще идет ремонт набережной, все другие достопримечательности готовы к приему гостей. В отелях пока нет русскоязычного персонала и адаптированных для иностранцев блюд, но предприниматели очень быстро восстановят привычный набор услуг и питания для россиян — как только откроется прямое авиасообщение, добавила эксперт. А еще на Хайнане появится больше указателей на русском языке — дорожных и информационных табличек в популярных локациях острова, пообещал Альберт Ип.

https://ria.ru/20230911/kitay-1895539051.html

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москва

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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