https://ria.ru/20230912/karabakh-1895864824.html

Россия пытается урегулировать сложную ситуацию в Карабахе, заявила Захарова

Россия пытается урегулировать сложную ситуацию в Карабахе, заявила Захарова - РИА Новости, 12.09.2023

Россия пытается урегулировать сложную ситуацию в Карабахе, заявила Захарова

Россия предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:53

2023-09-12T15:53

2023-09-12T15:54

россия

армения

баку

никол пашинян

мария захарова

российский красный крест

ильхам алиев

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россия предпринимает последовательные шаги по урегулированию сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее глава Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что организация доставила во вторник 15 тонн гуманитарного груза населению Карабаха. "Российская сторона предпринимает последовательные шаги, направленные на урегулирование сложной гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что Россия ожидает, что с учетом достигнутого ранее понимания "в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет разблокирован также Лачинский коридор, и затем гуманитарная помощь будет поступать в регион беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе". "Рассчитываем, что таким образом гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе будет стабилизирована, а нормальная жизнедеятельность местного населения восстановлена", - отметила дипломат. По словам Захаровой, это создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом и "возобновления ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов по нормализации армяно-азербайджанских отношений". Ранее во вторник МИД Азербайджана сообщил, что Баку дал согласие на одновременное использование Лачинского коридора и дороги Агдам - Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, с декабря 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

https://ria.ru/20230831/karabakh-1893372105.html

россия

армения

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россия, армения, баку, никол пашинян, мария захарова, российский красный крест, ильхам алиев