https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе, а вопросы гуманитарного характера, недопущения "этнических чисток", конечно, никуда не делись,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:18
2023-09-12T12:18
2023-09-12T12:18
нагорный карабах
владимир путин
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вэф-2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе, а вопросы гуманитарного характера, недопущения "этнических чисток", конечно, никуда не делись, заявил президент России Владимир Путин. "Это правда, мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то там "этнических чисток", конечно, они никуда не делись. И я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересованы в каких бы то ни было "этнических чистках", более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы процесс этот происходило мягко", - заявил он в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, владимир путин, россия, вэф-2022, в мире
Нагорный Карабах, Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2022, В мире
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Путин: мандат российских миротворцев в Карабахе всё еще действует