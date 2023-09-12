https://ria.ru/20230912/karabakh-1895799229.html

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе, а вопросы гуманитарного характера, недопущения "этнических чисток", конечно, никуда не делись,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:18

2023-09-12T12:18

2023-09-12T12:18

нагорный карабах

владимир путин

россия

вэф-2022

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе, а вопросы гуманитарного характера, недопущения "этнических чисток", конечно, никуда не делись, заявил президент России Владимир Путин. "Это правда, мандат еще действует, а вопросы гуманитарного характера, недопущения каких-то там "этнических чисток", конечно, они никуда не делись. И я с этим полностью согласен. Надеюсь, что азербайджанское руководство, как и говорили всегда нам и до сих пор говорят, не заинтересованы в каких бы то ни было "этнических чистках", более того, наоборот, заинтересовано в том, чтобы процесс этот происходило мягко", - заявил он в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html

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Ольга Фомченкова

нагорный карабах, владимир путин, россия, вэф-2022, в мире