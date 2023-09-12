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Орешкин допустил расширение льготной ипотеки на "вторичку"

Орешкин допустил расширение льготной ипотеки на "вторичку" - РИА Новости, 12.09.2023

Орешкин допустил расширение льготной ипотеки на "вторичку"

Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок стоит рассматривать точечно, например, на Дальнем Востоке и для малых городов, заявил помощник президента России... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:58

2023-09-12T07:58

2023-09-12T07:58

экономика

дальний восток

россия

владивосток

максим орешкин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Расширение льготной ипотеки на вторичный рынок стоит рассматривать точечно, например, на Дальнем Востоке и для малых городов, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК. "Надо смотреть точечно, например, Дальний Восток - очевидно, что здесь можно донастроить с точки зрения расширения. Малые города тоже можно посмотреть", - ответил он на вопрос о возможности расширения льготной ипотеки на вторичный рынок.При этом Орешкин отметил, что необходимости в такой мере в крупных центрах нет. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, дальний восток, россия, владивосток, максим орешкин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023