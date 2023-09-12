https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html

В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана

В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана - РИА Новости, 12.09.2023

В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:36

2023-09-12T08:36

2023-09-12T08:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

рафаэль гросси

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана. Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые решили поставлять Украине США. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова, ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе. "Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов с обедненным ураном, становясь фактически соучастником преступлений. Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, помимо прочего, данные снаряды несут токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно. "Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - сказал Рогов. Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230911/uran-1895634907.html

https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html

https://ria.ru/20230328/snaryady-1861316362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, рафаэль гросси, владимир рогов, россия, запорожская аэс