В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана
Рогов предложил главе МАГАТЭ Гросси сделать себе кулон из обедненного урана
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана.
Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые решили поставлять Украине США. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова, ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе.
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"Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов с обедненным ураном, становясь фактически соучастником преступлений. Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, помимо прочего, данные снаряды несут токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно.
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"Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - сказал Рогов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.