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В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:36 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана - РИА Новости, 12.09.2023
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:36
2023-09-12T08:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
рафаэль гросси
владимир рогов
россия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана. Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые решили поставлять Украине США. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова, ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе. "Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов с обедненным ураном, становясь фактически соучастником преступлений. Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, помимо прочего, данные снаряды несут токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно. "Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - сказал Рогов. Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230911/uran-1895634907.html
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запорожская область, рафаэль гросси, владимир рогов, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Владимир Рогов, Россия, Запорожская АЭС
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана

Рогов предложил главе МАГАТЭ Гросси сделать себе кулон из обедненного урана

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил гендиректору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси сделать себе кулон из обедненного урана.
Ранее Гросси заявил об отсутствии значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном, которые решили поставлять Украине США. Гросси напомнил, что тема применения снарядов с обедненным ураном не нова, ранее они уже применялись в ходе войны в Персидском заливе.
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«
"Гросси подобными заявлениями демонстрирует свою необъективность и неспособность отстаивать безопасность, оправдывая применение снарядов с обедненным ураном, становясь фактически соучастником преступлений. Не удивлюсь, если Гросси скажет, что они еще и полезные. Все тем, кто говорит, что эти снаряды не вредны, я рекомендую сделать из обедненного урана кулоны и повесить себе на шею, а еще лучше ближе к сердцу... этот уран же безопасен, опасаться, если верить заявлениям западных политиков и горе-экспертов, нечего", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, помимо прочего, данные снаряды несут токсическое и канцерогенное заражение почвы, поэтому длительное вдыхание зараженной пыли очень опасно.
«
"Оценки Гросси не соответствуют действительности. Печально, что он в очередной раз вынужден врать и переступать через себя в угоду политических интересов англосаксов", - сказал Рогов.
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Пентагон 6 сентября объявил о своем решении передать Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРафаэль ГроссиВладимир РоговРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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