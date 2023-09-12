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Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
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12:31 12.09.2023 (обновлено: 16:51 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/frg-1895804344.html
Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии
Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023
Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:31
2023-09-12T16:51
в мире
ливия
германия
сирт (муниципалитет)
олаф шольц
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и партнерами по возможности отправки гуманитарной помощи в североафриканскую страну."Новости о сильных наводнениях в Ливии шокируют. Предположительно, многие люди погибли и получили ранения, особенно на востоке страны. Наши мысли со всеми затронутыми и их семьями. Мы находимся в контакте с ООН и партнерами по возможности оказания помощи", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).Позднее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что служба технической помощи готовится к возможной отправке необходимых грузов в Ливию."Новости о таком большом количестве погибших в результате наводнений в Ливии ужасны. Наши мысли с людьми, и мы хотим быстро помочь. Руководство службы технической помощи готовится к возможным поставкам помощи", - цитирует Фезер МВД Германии на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.
https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895681590.html
ливия
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в мире, ливия, германия, сирт (муниципалитет), олаф шольц, оон, twitter
В мире, Ливия, Германия, Сирт (муниципалитет), Олаф Шольц, ООН, Twitter
Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии

Шольц выразил соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии

© AP Photo / Libya Almasar TVЗатопленная улица в Эль-Мардже, Ливия
Затопленная улица в Эль-Мардже, Ливия - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Libya Almasar TV
Затопленная улица в Эль-Мардже, Ливия. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и партнерами по возможности отправки гуманитарной помощи в североафриканскую страну.
"Новости о сильных наводнениях в Ливии шокируют. Предположительно, многие люди погибли и получили ранения, особенно на востоке страны. Наши мысли со всеми затронутыми и их семьями. Мы находимся в контакте с ООН и партнерами по возможности оказания помощи", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
Позднее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что служба технической помощи готовится к возможной отправке необходимых грузов в Ливию.
"Новости о таком большом количестве погибших в результате наводнений в Ливии ужасны. Наши мысли с людьми, и мы хотим быстро помочь. Руководство службы технической помощи готовится к возможным поставкам помощи", - цитирует Фезер МВД Германии на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия. 11 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений
Вчера, 20:46
 
В миреЛивияГерманияСирт (муниципалитет)Олаф ШольцООНTwitter
 
 
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