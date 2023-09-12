https://ria.ru/20230912/frg-1895804344.html

Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии

Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии - РИА Новости, 12.09.2023

Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:31

2023-09-12T12:31

2023-09-12T16:51

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олаф шольц

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и партнерами по возможности отправки гуманитарной помощи в североафриканскую страну."Новости о сильных наводнениях в Ливии шокируют. Предположительно, многие люди погибли и получили ранения, особенно на востоке страны. Наши мысли со всеми затронутыми и их семьями. Мы находимся в контакте с ООН и партнерами по возможности оказания помощи", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).Позднее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что служба технической помощи готовится к возможной отправке необходимых грузов в Ливию."Новости о таком большом количестве погибших в результате наводнений в Ливии ужасны. Наши мысли с людьми, и мы хотим быстро помочь. Руководство службы технической помощи готовится к возможным поставкам помощи", - цитирует Фезер МВД Германии на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.

https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895681590.html

ливия

германия

сирт (муниципалитет)

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в мире, ливия, германия, сирт (муниципалитет), олаф шольц, оон, twitter