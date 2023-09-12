Шольц выразил соболезнования из-за наводнения в Ливии
Шольц выразил соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии
© AP Photo / Libya Almasar TVЗатопленная улица в Эль-Мардже, Ливия
© AP Photo / Libya Almasar TV
Затопленная улица в Эль-Мардже, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил во вторник соболезнования в связи с катастрофическими наводнениями в Ливии и заявил, что находится в контакте с ООН и партнерами по возможности отправки гуманитарной помощи в североафриканскую страну.
"Новости о сильных наводнениях в Ливии шокируют. Предположительно, многие люди погибли и получили ранения, особенно на востоке страны. Наши мысли со всеми затронутыми и их семьями. Мы находимся в контакте с ООН и партнерами по возможности оказания помощи", - написал Шольц на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
Позднее глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила, что служба технической помощи готовится к возможной отправке необходимых грузов в Ливию.
"Новости о таком большом количестве погибших в результате наводнений в Ливии ужасны. Наши мысли с людьми, и мы хотим быстро помочь. Руководство службы технической помощи готовится к возможным поставкам помощи", - цитирует Фезер МВД Германии на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Число жертв наводнений на востоке Ливии, вызванных циклоном "Даниэль" превысило две тысячи человек, несколько тысяч считаются пропавшими без вести, заявил Усама Хамад, глава назначенного парламентом правительства, базирующегося в ливийском городе Сирт. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия.