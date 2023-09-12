https://ria.ru/20230912/fesco-1895709276.html

Fesco планирует приобрести флот для перевозки автомобилей

Fesco планирует приобрести флот для перевозки автомобилей - РИА Новости, 12.09.2023

Fesco планирует приобрести флот для перевозки автомобилей

Транспортная группа Fesco планирует обзавестись специализированным флотом для перевозки автомобилей, а также прорабатывает вопрос приобретения собственного... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:55

2023-09-12T03:55

2023-09-12T03:55

экономика

африка

россия

владивосток

владивостокский морской торговый порт

дальневосточный федеральный университет

lada vesta

fesco

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Транспортная группа Fesco планирует обзавестись специализированным флотом для перевозки автомобилей, а также прорабатывает вопрос приобретения собственного авиапарка, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава совета директоров группы Андрей Северилов. На вопрос, планирует ли группа приобрести флот для перевозки автомобилей, Северилов ответил: "Да". Он пояснил, что группа в целом заинтересована в пополнении флота иного от контейнеровозов. "В настоящее время флот представлен в основном контейнеровозами и универсальными судами. Сейчас начинаем двигаться дальше в спецфлот", - сказал он. Он также добавил, что группа продолжает прорабатывать сотрудничество с "АвтоВАЗом", предварительные договоренности о котором были достигнуты в ходе саммита "Россия-Африка". В августе Северилов сообщал в интервью РИА Новости, что Fesco готова перевозить автомобили Lada в Африку и купить для этого автовозы - при наличии твердого заказа. Также Северилов сказал, что Fesco прорабатывает вопрос приобретения собственного авиапарка. "Наши специалисты уже подтвердили эффективность экономики. Нашли воздушные суда", - сообщил он. Северилов добавил, что грузовая база для авиаперевозок есть, так что проект можно всерьез рассматривать. Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, африка, россия, владивосток, владивостокский морской торговый порт, дальневосточный федеральный университет, lada vesta, fesco, вэф-2023