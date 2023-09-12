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"Росатом" не исключает экспорта "атомной электроэнергии" с Дальнего Востока

"Росатом" не исключает экспорта "атомной электроэнергии" с Дальнего Востока - РИА Новости, 12.09.2023

"Росатом" не исключает экспорта "атомной электроэнергии" с Дальнего Востока

"Росатом" рассматривает возможность экспорта электроэнергии с потенциальных новых атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:29

2023-09-12T03:29

2023-09-12T03:29

экономика

дальний восток

приморский край

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривает возможность экспорта электроэнергии с потенциальных новых атомных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Всерьез рассматривается создание крупных (атомных) генерирующих мощностей на Дальнем Востоке - Приморский край, Хабаровский (край). В этом смысле возникает возможность создания не только дополнительных возможностей для развития промышленности, энергообеспечения, но и возможного экспорта электроэнергии", - сказал Лихачев на сессии Восточного экономического форума "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, дальний восток, приморский край, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023