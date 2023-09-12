https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html

Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО

Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023

Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО

Темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе превышают среднероссийские показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:42

2023-09-12T09:42

2023-09-12T09:42

экономика

россия

дальний восток

амурская область

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе превышают среднероссийские показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские. По итогам последних пяти лет большая часть наших восточных регионов: Магаданская и Амурская области, Забайкалье, Еврейская автономная область, Приамурье, Чукотка и Камчатка входят в двадцатку лучших субъектов федерации по темпам роста валового регионального продукта, а Магаданская область и вовсе возглавляет этот рейтинг", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/torgovlya-1895739109.html

россия

дальний восток

амурская область

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дальний восток, амурская область, владимир путин, вэф-2023