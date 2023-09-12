https://ria.ru/20230912/dfo-1895748481.html
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО - РИА Новости, 12.09.2023
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО
Темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе превышают среднероссийские показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:42
2023-09-12T09:42
2023-09-12T09:42
экономика
россия
дальний восток
амурская область
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Темпы промышленного роста в Дальневосточном федеральном округе превышают среднероссийские показатели, заявил президент РФ Владимир Путин. "Темпы промышленного роста на Дальнем Востоке также превышают среднероссийские. По итогам последних пяти лет большая часть наших восточных регионов: Магаданская и Амурская области, Забайкалье, Еврейская автономная область, Приамурье, Чукотка и Камчатка входят в двадцатку лучших субъектов федерации по темпам роста валового регионального продукта, а Магаданская область и вовсе возглавляет этот рейтинг", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/torgovlya-1895739109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дальний восток, амурская область, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, Дальний Восток, Амурская область, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин отметил высокие темпы промышленного роста в ДФО
Путин: темпы промышленного роста в ДФО превышают среднероссийские показатели