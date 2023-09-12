https://ria.ru/20230912/but-1895835348.html

Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области

Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области - РИА Новости, 12.09.2023

Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области

Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, избран депутатом и получит мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:06

2023-09-12T14:06

2023-09-12T14:09

политика

ульяновская область

виктор бут

лдпр

единая россия

кпрф

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САМАРА, 12 сен РИА Новости. Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, избран депутатом и получит мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона. "Виктор Бут избран депутатом в заксобрание по итогам выборов, и мандат для него определен", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что после подсчета 100% протоколов на выборах в заксобрание региона "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей. На пресс-конференции по итогам голосования в понедельник 11 сентября председатель избирательной комиссии региона Юрий Андриенко сообщил, что партия "Единая Россия" получит 11 из 18 мандатов по партийным спискам в результате выборов в законодательное собрание Ульяновской области. По данным избиркома, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получат по одномандатным муниципальным округам.

https://ria.ru/20230619/but-1879223345.html

ульяновская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, ульяновская область, виктор бут, лдпр, единая россия, кпрф