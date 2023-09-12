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Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области - РИА Новости, 12.09.2023
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14:06 12.09.2023 (обновлено: 14:09 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/but-1895835348.html
Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области
Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области - РИА Новости, 12.09.2023
Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области
Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, избран депутатом и получит мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:06
2023-09-12T14:09
политика
ульяновская область
виктор бут
лдпр
единая россия
кпрф
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САМАРА, 12 сен РИА Новости. Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, избран депутатом и получит мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона. "Виктор Бут избран депутатом в заксобрание по итогам выборов, и мандат для него определен", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что после подсчета 100% протоколов на выборах в заксобрание региона "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей. На пресс-конференции по итогам голосования в понедельник 11 сентября председатель избирательной комиссии региона Юрий Андриенко сообщил, что партия "Единая Россия" получит 11 из 18 мандатов по партийным спискам в результате выборов в законодательное собрание Ульяновской области. По данным избиркома, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получат по одномандатным муниципальным округам.
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политика, ульяновская область, виктор бут, лдпр, единая россия, кпрф
Политика, Ульяновская область, Виктор Бут, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ
Виктора Бута избрали в заксобрание Ульяновской области

Виктора Бута избрали депутатом в заксобрание Ульяновской области по списку ЛДПР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Бут. Архивное фото
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САМАРА, 12 сен РИА Новости. Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, избран депутатом и получит мандат в заксобрание Ульяновской области по партийному списку, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии региона.
"Виктор Бут избран депутатом в заксобрание по итогам выборов, и мандат для него определен", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что после подсчета 100% протоколов на выборах в заксобрание региона "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей.
На пресс-конференции по итогам голосования в понедельник 11 сентября председатель избирательной комиссии региона Юрий Андриенко сообщил, что партия "Единая Россия" получит 11 из 18 мандатов по партийным спискам в результате выборов в законодательное собрание Ульяновской области. По данным избиркома, еще 16 из 18 мандатов кандидаты от этой партии получат по одномандатным муниципальным округам.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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ПолитикаУльяновская областьВиктор БутЛДПРЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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