https://ria.ru/20230912/bush-1895889780.html

Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным

Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным - РИА Новости, 12.09.2023

Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным

Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал на форуме Yalta European Strategy, что его удивило фото со стоящим рядом с ним российским бизнесменом и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:58

2023-09-12T16:58

2023-09-12T17:03

происшествия

санкт-петербург

россия

сша

евгений пригожин

джордж буш (младший)

g8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал на форуме Yalta European Strategy, что его удивило фото со стоящим рядом с ним российским бизнесменом и Евгением Пригожиным, сделанное на саммите G8 более 17 лет назад."<…> меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", - сказал он.При этом Буш добавил, что не может вспомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично.Евгений Пригожин погиб 24 августа. Он был на борту частного самолета Embraer Legacy, который разбился недалеко от поселка Куженкино Тверской области. Вместе с основателем частной военной компании "Вагнер" летели еще девять человек.

https://ria.ru/20180419/1519012320.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, сша, евгений пригожин, джордж буш (младший), g8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)