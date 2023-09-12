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Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным - РИА Новости, 12.09.2023
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16:58 12.09.2023 (обновлено: 17:03 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/bush-1895889780.html
Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным
Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным - РИА Новости, 12.09.2023
Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным
Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал на форуме Yalta European Strategy, что его удивило фото со стоящим рядом с ним российским бизнесменом и... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:58
2023-09-12T17:03
происшествия
санкт-петербург
россия
сша
евгений пригожин
джордж буш (младший)
g8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал на форуме Yalta European Strategy, что его удивило фото со стоящим рядом с ним российским бизнесменом и Евгением Пригожиным, сделанное на саммите G8 более 17 лет назад."&lt;…&gt; меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", - сказал он.При этом Буш добавил, что не может вспомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично.Евгений Пригожин погиб 24 августа. Он был на борту частного самолета Embraer Legacy, который разбился недалеко от поселка Куженкино Тверской области. Вместе с основателем частной военной компании "Вагнер" летели еще девять человек.
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происшествия, санкт-петербург, россия, сша, евгений пригожин, джордж буш (младший), g8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, США, Евгений Пригожин, Джордж Буш (младший), G8, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Буша-младшего шокировало совместное фото с Пригожиным

Экс-президент США Буш-младший удивился своему фото с Пригожиным от 2006 года

© AFP 2023 / DMITRY ASTAKHOVПрезидент США Джордж Буш-младший и президент России Владимир Путин во время ужина на саммите G8 в Санкт-Петербурге. 14 июля 2006
Президент США Джордж Буш-младший и президент России Владимир Путин во время ужина на саммите G8 в Санкт-Петербурге. 14 июля 2006 - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AFP 2023 / DMITRY ASTAKHOV
Президент США Джордж Буш-младший и президент России Владимир Путин во время ужина на саммите G8 в Санкт-Петербурге. 14 июля 2006. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-младший рассказал на форуме Yalta European Strategy, что его удивило фото со стоящим рядом с ним российским бизнесменом и Евгением Пригожиным, сделанное на саммите G8 более 17 лет назад.
"<…> меня шокировала фотография с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", - сказал он.
При этом Буш добавил, что не может вспомнить, чтобы встречался с Пригожиным лично.
Евгений Пригожин погиб 24 августа. Он был на борту частного самолета Embraer Legacy, который разбился недалеко от поселка Куженкино Тверской области. Вместе с основателем частной военной компании "Вагнер" летели еще девять человек.
Джордж Буш-младший. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.04.2018
Джордж Буш-младший назвал Путина "умным тактиком"
19 апреля 2018, 18:30
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСШАЕвгений ПригожинДжордж Буш (младший)G8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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