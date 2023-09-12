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Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2023
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19:33 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895952573.html
Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы
Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2023
Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы
Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:33
2023-09-12T19:33
в мире
словакия
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БРАТИСЛАВА, 12 сен - РИА Новости. Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны республики. "Словакия исполнила один из важнейших обязательств в области международного гуманитарного права, которое ранее взяла на себя - ликвидация кассетных боеприпасов из резерва вооруженных сил республики. Словакия относится к группе стран, которые с присоединением к Конвенции по кассетным боеприпасам, отказались использовать данный тип оружия, представляющий собой серьезные гуманитарные последствия и риски прежде всего для гражданского населения", - говорится в сообщении министерства обороны страны. Ведомство сообщило, что Словакия исполнила взятое на себя десять лет назад обязательство к 1 сентября 2023 года. Более 120 стран запрещают использование кассетных боеприпасов, уточнили в министерстве.
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в мире, словакия
В мире, Словакия
Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы

МО Словакии сообщило о ликвидации имевшихся на складах кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 12 сен - РИА Новости. Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны республики.
"Словакия исполнила один из важнейших обязательств в области международного гуманитарного права, которое ранее взяла на себя - ликвидация кассетных боеприпасов из резерва вооруженных сил республики. Словакия относится к группе стран, которые с присоединением к Конвенции по кассетным боеприпасам, отказались использовать данный тип оружия, представляющий собой серьезные гуманитарные последствия и риски прежде всего для гражданского населения", - говорится в сообщении министерства обороны страны.
Ведомство сообщило, что Словакия исполнила взятое на себя десять лет назад обязательство к 1 сентября 2023 года. Более 120 стран запрещают использование кассетных боеприпасов, уточнили в министерстве.
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