https://ria.ru/20230912/boepripasy-1895952573.html

Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы

Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы - РИА Новости, 12.09.2023

Словакия ликвидировала все имевшиеся на складах кассетные боеприпасы

Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:33

2023-09-12T19:33

2023-09-12T19:33

в мире

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

БРАТИСЛАВА, 12 сен - РИА Новости. Словакия выполнила ранее взятые на себя обязательства по ликвидации имевшихся у страны кассетных боеприпасов, сообщило во вторник министерство обороны республики. "Словакия исполнила один из важнейших обязательств в области международного гуманитарного права, которое ранее взяла на себя - ликвидация кассетных боеприпасов из резерва вооруженных сил республики. Словакия относится к группе стран, которые с присоединением к Конвенции по кассетным боеприпасам, отказались использовать данный тип оружия, представляющий собой серьезные гуманитарные последствия и риски прежде всего для гражданского населения", - говорится в сообщении министерства обороны страны. Ведомство сообщило, что Словакия исполнила взятое на себя десять лет назад обязательство к 1 сентября 2023 года. Более 120 стран запрещают использование кассетных боеприпасов, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия