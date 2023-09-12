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Партия в США подаст заявление на опеку над Байденом - РИА Новости, 12.09.2023
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20:23 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/bayden-1895960599.html
Партия в США подаст заявление на опеку над Байденом
Партия в США подаст заявление на опеку над Байденом - РИА Новости, 12.09.2023
Партия в США подаст заявление на опеку над Байденом
Либертарианская партия США (не входит в число двух доминирующих) намерена взять опеку над президентом страны Джо Байденом и "замирающим" лидером республиканцев... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:23
2023-09-12T20:23
сша
вашингтон (штат)
колумбия
митч макконнелл
джо байден
twitter
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Либертарианская партия США (не входит в число двух доминирующих) намерена взять опеку над президентом страны Джо Байденом и "замирающим" лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнелл, причиной тому - оплошности, провалы в памяти и бессвязные высказывания политиков. "Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом", - сообщает партия в соцсети X (бывшая Twitter). Партия отмечает, что "острота ума и общее состояние здоровья" лидеров страны - не те вопросы, к которым стоит подходить легкомысленно, это уже проблема "национальной безопасности". При этом добавляется, что провалы в памяти, "замирания" (речь идет о 81-летнем Макконнелле, известный по своим "зависаниям") и "бессвязные заявления" политиков - не причуды, а "тревожные сигналы". Партия пишет, что моменты замешательства Байдена "вызывают тревогу". Рукопожатия с воздухом и забывчивость президента в именах вызывают "законные вопросы о его психической пригодности" для занятия наивысшего поста в стране. По аналогии с Байденом, Макконнелл, как считают либертарианцы, прослыл "противоречивыми заявлениями" и отсутствием сосредоточенности. "Если он морально не справляться с обязанностями, это не его проблема - это проблема Америки", - пишет партия. Тем не менее, партия заявляет, что попечительство - это "крайняя мера", однако сложившаяся ситуация того требует. "Мы ищем юриста по этим вопросам в Вашингтоне, штат Колумбия, чтобы как можно скорее приступить к процессу (попечительства - ред.)", - отмечает партия в заявлении, предлагая другим "потерпевшим" присоединиться к ним.
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сша
вашингтон (штат)
колумбия
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сша, вашингтон (штат), колумбия, митч макконнелл, джо байден, twitter
США, Вашингтон (штат), Колумбия, Митч Макконнелл, Джо Байден, Twitter
Партия в США подаст заявление на опеку над Байденом

Либертарианская партия США собралась подавать заявление на опеку над Байденом

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Либертарианская партия США (не входит в число двух доминирующих) намерена взять опеку над президентом страны Джо Байденом и "замирающим" лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнелл, причиной тому - оплошности, провалы в памяти и бессвязные высказывания политиков.
"Мы намерены подать заявление об опекунстве над Байденом и Макконнеллом", - сообщает партия в соцсети X (бывшая Twitter).
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Партия отмечает, что "острота ума и общее состояние здоровья" лидеров страны - не те вопросы, к которым стоит подходить легкомысленно, это уже проблема "национальной безопасности". При этом добавляется, что провалы в памяти, "замирания" (речь идет о 81-летнем Макконнелле, известный по своим "зависаниям") и "бессвязные заявления" политиков - не причуды, а "тревожные сигналы". Партия пишет, что моменты замешательства Байдена "вызывают тревогу". Рукопожатия с воздухом и забывчивость президента в именах вызывают "законные вопросы о его психической пригодности" для занятия наивысшего поста в стране.
По аналогии с Байденом, Макконнелл, как считают либертарианцы, прослыл "противоречивыми заявлениями" и отсутствием сосредоточенности. "Если он морально не справляться с обязанностями, это не его проблема - это проблема Америки", - пишет партия.
Тем не менее, партия заявляет, что попечительство - это "крайняя мера", однако сложившаяся ситуация того требует.
"Мы ищем юриста по этим вопросам в Вашингтоне, штат Колумбия, чтобы как можно скорее приступить к процессу (попечительства - ред.)", - отмечает партия в заявлении, предлагая другим "потерпевшим" присоединиться к ним.
 
СШАВашингтон (штат)КолумбияМитч МакконнеллДжо БайденTwitter
 
 
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