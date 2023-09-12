https://ria.ru/20230912/aes-1895708126.html

"Росатом" заявил о тиражировании бизнес-модели АЭС "Аккую"

"Росатом" заявил о тиражировании бизнес-модели АЭС "Аккую" - РИА Новости, 12.09.2023

"Росатом" заявил о тиражировании бизнес-модели АЭС "Аккую"

"Росатом" договорился с рядом стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:32

2023-09-12T03:32

2023-09-12T03:43

турция

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_201:855:2226:1994_1920x0_80_0_0_4af6d8392ebabde731947f416fba4d3f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Росатом" договорился с рядом стран о тиражировании в них модели проекта АЭС "Аккую" в Турции, когда застройщик владеет атомной электростанцией и продает электроэнергию с нее заказчику, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Турецкий проект "Аккую" - типичный проект, когда мы строим, эксплуатируем (АЭС) и продуктом является не атомная станция, а электроэнергия. И сейчас с рядом стран есть соответствующие договоренности о тиражировании этого подхода", - сказал Лихачев на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной энергетике, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

турция

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, в мире