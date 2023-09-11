https://ria.ru/20230911/zherebkin-1895505199.html

Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына

Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына - РИА Новости, 11.09.2023

Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына

Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин не сдержал эмоций в эфире шоу "Секрет на миллион", когда ведущая Лера Кудрявцева затронула тему младшего сына музыканта... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:19

2023-09-11T11:19

2023-09-11T11:29

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин не сдержал эмоций в эфире шоу "Секрет на миллион", когда ведущая Лера Кудрявцева затронула тему младшего сына музыканта Дениса.Как оказалось, мальчик более трех лет страдает сахарным диабетом 1-го типа."Он маленький, и такая болезнь. Лучше бы мне такое, чем ему. – поделился артист. – Ему это за что?".Супруга музыканта Татьяна Жеребкина, которая пришла в студию, рассказала, что первые симптомы болезни у сына заметила в возрасте около трех лет. Мальчик тогда испытывал вялость и усталость. Однако родители этому не придали значения. Спустя время Татьяне позвонила воспитательница детского сада и сообщила, что Денис не смог присоединиться к занятиям из-за бессилия. "Она рассказала, что он выпил литровую бутылку воды, и не может встать", – вспоминала Жеребкина.Ребенка экстренно привезли в Морозовскую больницу, где мальчику диагностировали сахарный диабет 1-го типа. По словам супругов, их жизнь сильно изменилась после того, как врачи поставили диагноз сыну. Первое время они практически не спали, так как каждый час измеряли сахар. Сейчас, как признался Жеребкин, они с женой продолжают регулярно следить за уровнем сахара в крови сына, в том числе и ночью. И к такому ритму за несколько лет привыкли.

https://ria.ru/20230825/nyusha-1892159043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, на-на, знаменитости, лера кудрявцева