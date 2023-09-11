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Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына
Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына - РИА Новости, 11.09.2023
Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына
Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин не сдержал эмоций в эфире шоу "Секрет на миллион", когда ведущая Лера Кудрявцева затронула тему младшего сына музыканта... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:19
2023-09-11T11:19
2023-09-11T11:29
шоубиз
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на-на
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лера кудрявцева
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин не сдержал эмоций в эфире шоу "Секрет на миллион", когда ведущая Лера Кудрявцева затронула тему младшего сына музыканта Дениса.Как оказалось, мальчик более трех лет страдает сахарным диабетом 1-го типа."Он маленький, и такая болезнь. Лучше бы мне такое, чем ему. – поделился артист. – Ему это за что?".Супруга музыканта Татьяна Жеребкина, которая пришла в студию, рассказала, что первые симптомы болезни у сына заметила в возрасте около трех лет. Мальчик тогда испытывал вялость и усталость. Однако родители этому не придали значения. Спустя время Татьяне позвонила воспитательница детского сада и сообщила, что Денис не смог присоединиться к занятиям из-за бессилия. "Она рассказала, что он выпил литровую бутылку воды, и не может встать", – вспоминала Жеребкина.Ребенка экстренно привезли в Морозовскую больницу, где мальчику диагностировали сахарный диабет 1-го типа. По словам супругов, их жизнь сильно изменилась после того, как врачи поставили диагноз сыну. Первое время они практически не спали, так как каждый час измеряли сахар. Сейчас, как признался Жеребкин, они с женой продолжают регулярно следить за уровнем сахара в крови сына, в том числе и ночью. И к такому ритму за несколько лет привыкли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, на-на, знаменитости, лера кудрявцева
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, На-На, Знаменитости, Лера Кудрявцева
Солист группы "На-На" расплакался в эфире из-за болезни сына
Участник "На-На" Вячеслав Жеребкин расплакался в эфире шоу из-за болезни сына
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
Солист группы "На-На" Вячеслав Жеребкин не сдержал
эмоций в эфире шоу "Секрет на миллион", когда ведущая Лера Кудрявцева затронула тему младшего сына музыканта Дениса.
Как оказалось, мальчик более трех лет страдает сахарным диабетом 1-го типа.
«
"Он маленький, и такая болезнь. Лучше бы мне такое, чем ему. – поделился артист. – Ему это за что?".
Супруга музыканта Татьяна Жеребкина, которая пришла в студию, рассказала, что первые симптомы болезни у сына заметила в возрасте около трех лет. Мальчик тогда испытывал вялость и усталость. Однако родители этому не придали значения.
Спустя время Татьяне позвонила воспитательница детского сада и сообщила, что Денис не смог присоединиться к занятиям из-за бессилия. "Она рассказала, что он выпил литровую бутылку воды, и не может встать", – вспоминала Жеребкина.
Ребенка экстренно привезли в Морозовскую больницу, где мальчику диагностировали сахарный диабет 1-го типа.
По словам супругов, их жизнь сильно изменилась после того, как врачи поставили диагноз сыну. Первое время они практически не спали, так как каждый час измеряли сахар.
Сейчас, как признался Жеребкин, они с женой продолжают регулярно следить за уровнем сахара в крови сына, в том числе и ночью. И к такому ритму за несколько лет привыкли.
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