https://ria.ru/20230911/zapret-1895551106.html

В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС - РИА Новости, 11.09.2023

В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:12

2023-09-11T13:12

2023-09-11T14:14

общество

россия

александр башкин

евросоюз

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еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин."Действительно, с грабителями и бандитами следует разговаривать на их языке, так до них лучше доходит. Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", - сказал сенатор."Хочу подчеркнуть, что этим меры ни в коем случае не следует рассматривать как ущемление прав граждан Евросоюза, только лишь как защиту прав граждан России", - отметил Башкин.Он также добавил, что соответствующие европейские ограничения по ввозу личных вещей для граждан России незаконны не только с точки зрения российского законодательства, но и "с точки зрения европейского — поскольку санкции запретили только торговый оборот, это никак не распространяется на личные предметы"."Один смартфон — это личный телефон человека. А если ему станет плохо за границей и он должен позвонить своему страховому агенту, чтобы узнать номер своего полиса? Он даже не сможет вызвать скорую помощь, потому что законы Евросоюза ему этого не позволят — у человека отобрали личный предмет", - подчеркнул Башкин.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, александр башкин, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии