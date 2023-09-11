https://ria.ru/20230911/zapret-1895551106.html
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС - РИА Новости, 11.09.2023
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:12
2023-09-11T13:12
2023-09-11T14:14
общество
россия
александр башкин
евросоюз
совет федерации рф
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин."Действительно, с грабителями и бандитами следует разговаривать на их языке, так до них лучше доходит. Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", - сказал сенатор."Хочу подчеркнуть, что этим меры ни в коем случае не следует рассматривать как ущемление прав граждан Евросоюза, только лишь как защиту прав граждан России", - отметил Башкин.Он также добавил, что соответствующие европейские ограничения по ввозу личных вещей для граждан России незаконны не только с точки зрения российского законодательства, но и "с точки зрения европейского — поскольку санкции запретили только торговый оборот, это никак не распространяется на личные предметы"."Один смартфон — это личный телефон человека. А если ему станет плохо за границей и он должен позвонить своему страховому агенту, чтобы узнать номер своего полиса? Он даже не сможет вызвать скорую помощь, потому что законы Евросоюза ему этого не позволят — у человека отобрали личный предмет", - подчеркнул Башкин.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр башкин, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Общество, Россия, Александр Башкин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
Сенатор Башкин предложил запретить гражданам ЕС ввозить в Россию личные вещи
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
«
"Действительно, с грабителями и бандитами следует разговаривать на их языке, так до них лучше доходит. Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", - сказал сенатор.
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"Хочу подчеркнуть, что этим меры ни в коем случае не следует рассматривать как ущемление прав граждан Евросоюза, только лишь как защиту прав граждан России", - отметил Башкин.
Он также добавил, что соответствующие европейские ограничения по ввозу личных вещей для граждан России незаконны не только с точки зрения российского законодательства, но и "с точки зрения европейского — поскольку санкции запретили только торговый оборот, это никак не распространяется на личные предметы".
«
"Один смартфон — это личный телефон человека. А если ему станет плохо за границей и он должен позвонить своему страховому агенту, чтобы узнать номер своего полиса? Он даже не сможет вызвать скорую помощь, потому что законы Евросоюза ему этого не позволят — у человека отобрали личный предмет", - подчеркнул Башкин.
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
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