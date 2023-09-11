Рейтинг@Mail.ru
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 11.09.2023 (обновлено: 14:14 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/zapret-1895551106.html
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС - РИА Новости, 11.09.2023
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС
Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:12
2023-09-11T14:14
общество
россия
александр башкин
евросоюз
совет федерации рф
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_0:403:2925:2048_1920x0_80_0_0_f52238bb533ac94d6fe1587b0f854b31.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин."Действительно, с грабителями и бандитами следует разговаривать на их языке, так до них лучше доходит. Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", - сказал сенатор."Хочу подчеркнуть, что этим меры ни в коем случае не следует рассматривать как ущемление прав граждан Евросоюза, только лишь как защиту прав граждан России", - отметил Башкин.Он также добавил, что соответствующие европейские ограничения по ввозу личных вещей для граждан России незаконны не только с точки зрения российского законодательства, но и "с точки зрения европейского — поскольку санкции запретили только торговый оборот, это никак не распространяется на личные предметы"."Один смартфон — это личный телефон человека. А если ему станет плохо за границей и он должен позвонить своему страховому агенту, чтобы узнать номер своего полиса? Он даже не сможет вызвать скорую помощь, потому что законы Евросоюза ему этого не позволят — у человека отобрали личный предмет", - подчеркнул Башкин.Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603439466_97:120:2668:2048_1920x0_80_0_0_376af0672adc57e6211d0708e02bee49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр башкин, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Общество, Россия, Александр Башкин, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
В СФ прокомментировали запрет россиянам ввозить личные вещи в ЕС

Сенатор Башкин предложил запретить гражданам ЕС ввозить в Россию личные вещи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Необходимо подумать о создании перечня личных вещей, с которыми граждане Евросоюза не смогут заехать на территорию России, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
«
"Действительно, с грабителями и бандитами следует разговаривать на их языке, так до них лучше доходит. Чтобы до них лучше дошло, они должны понять, что они натворили. Следует определить достаточно широкий перечень предметов личного обихода, с которыми европейские граждане на территорию Российской Федерации въехать не могут", - сказал сенатор.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения
Вчера, 08:00
"Хочу подчеркнуть, что этим меры ни в коем случае не следует рассматривать как ущемление прав граждан Евросоюза, только лишь как защиту прав граждан России", - отметил Башкин.
Он также добавил, что соответствующие европейские ограничения по ввозу личных вещей для граждан России незаконны не только с точки зрения российского законодательства, но и "с точки зрения европейского — поскольку санкции запретили только торговый оборот, это никак не распространяется на личные предметы".
«
"Один смартфон — это личный телефон человека. А если ему станет плохо за границей и он должен позвонить своему страховому агенту, чтобы узнать номер своего полиса? Он даже не сможет вызвать скорую помощь, потому что законы Евросоюза ему этого не позволят — у человека отобрали личный предмет", - подчеркнул Башкин.
Накануне Еврокомиссия подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Санкции сработали: Анналена Бербок снова ошиблась
25 августа, 08:18
 
ОбществоРоссияАлександр БашкинЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала