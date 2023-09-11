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Итоговая явка на выборах в Орловской области составила 55,9 процента

Итоговая явка на выборах в Орловской области составила 55,9 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Итоговая явка на выборах в Орловской области составила 55,9 процента

Итоговая явка на выборах губернатора Орловской области составила 55,9% от числа избирателей региона, сообщает губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:01

2023-09-11T21:01

2023-09-11T21:01

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

кпрф

андрей клычков

орловская область

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах губернатора Орловской области составила 55,9% от числа избирателей региона, сообщает губернатор Андрей Клычков. "Явка составила 55,9% от числа избирателей региона - это люди, пришедшие и сделавшие свой выбор. Порадовало, что пришло много молодежи… В этом огромная ценность, когда больше половины жителей пришли и проголосовали", - отметил Клычков в своём Telegram-канале. В Орловской области 8-10 сентября прошли выборы губернатора. По итогам голосования, действующий глава региона Андрей Клычков, выдвинутый от КПРФ, набрал 82,09% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,37%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,17%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.

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единый день голосования в россии — 2023, лдпр, кпрф, андрей клычков, орловская область, политика