Средняя явка на выборы составила 43,5 процента
Памфилова назвала среднюю явку на выборы 43,5 процента очень высоким показателем
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области
Мужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре.
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"Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня. Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу. В прошлом году на аналогичном едином дне голосования явка была 35%", — заявила она.
Памфилова уточнила, что это самая высокая явка, начиная с 2017 года.
Всего в рамках единого дня голосования состоялись 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых приняли участие более 45 миллионов человек.
Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. В 21 субъекте выбирали руководителей. Победили 19 представителей "Единой России", а также два члена КПРФ. Второго тура ни в одном регионе не будет.
Еще в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму.