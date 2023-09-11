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Средняя явка на выборы составила 43,5 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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12:16 11.09.2023 (обновлено: 12:56 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/yavka-1895532338.html
Средняя явка на выборы составила 43,5 процента
Средняя явка на выборы составила 43,5 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Средняя явка на выборы составила 43,5 процента
Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:16
2023-09-11T12:56
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
элла памфилова
россия
политика
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре.&quot;Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня. Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу. В прошлом году на аналогичном едином дне голосования явка была 35%&quot;, — заявила она.Памфилова уточнила, что это самая высокая явка, начиная с 2017 года.Всего в рамках единого дня голосования состоялись 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых приняли участие более 45 миллионов человек.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. В 21 субъекте выбирали руководителей. Победили 19 представителей "Единой России", а также два члена КПРФ. Второго тура ни в одном регионе не будет.Еще в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму.
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цик рф, единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, россия, политика
ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Элла Памфилова, Россия, Политика
Средняя явка на выборы составила 43,5 процента

Памфилова назвала среднюю явку на выборы 43,5 процента очень высоким показателем

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области
Мужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мужчины голосуют на выборах депутатов Государственной думы России на избирательном участке № 521 в поселке Донское Калининградской области
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре.
«

"Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня. Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу. В прошлом году на аналогичном едином дне голосования явка была 35%", — заявила она.

Памфилова уточнила, что это самая высокая явка, начиная с 2017 года.
Всего в рамках единого дня голосования состоялись 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых приняли участие более 45 миллионов человек.
Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. В 21 субъекте выбирали руководителей. Победили 19 представителей "Единой России", а также два члена КПРФ. Второго тура ни в одном регионе не будет.
Еще в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
10 сентября, 15:02
 
ЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Элла ПамфиловаРоссияПолитика
 
 
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