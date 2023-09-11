https://ria.ru/20230911/yavka-1895532338.html

Средняя явка на выборы составила 43,5 процента

Средняя явка на выборы составила 43,5 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Средняя явка на выборы составила 43,5 процента

Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:16

2023-09-11T12:16

2023-09-11T12:56

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

элла памфилова

россия

политика

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Средняя явка на прошедших выборах превысила 43%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре."Явка составила 43,5% — это высокий показатель, это очень высокий показатель явки на выборах аналогичного уровня. Мы посмотрели, сделали небольшую ретроспективу. В прошлом году на аналогичном едином дне голосования явка была 35%", — заявила она.Памфилова уточнила, что это самая высокая явка, начиная с 2017 года.Всего в рамках единого дня голосования состоялись 4200 избирательных кампаний разного уровня, в которых приняли участие более 45 миллионов человек.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. В 21 субъекте выбирали руководителей. Победили 19 представителей "Единой России", а также два члена КПРФ. Второго тура ни в одном регионе не будет.Еще в четырех одномандатных округах прошли дополнительные выборы в Госдуму.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

цик рф, единый день голосования в россии — 2023, элла памфилова, россия, политика