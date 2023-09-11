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На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей - РИА Новости, 11.09.2023
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03:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/yavka-1895439758.html
На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей
На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей - РИА Новости, 11.09.2023
На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей
Явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, жалоб по итогам голосования и на подсчет голосов в комиссию за ночь не поступало, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:43
2023-09-11T03:43
политика
приморский край
олег кожемяко
андрей тарасенко
лдпр
коммунисты россии
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, жалоб по итогам голосования и на подсчет голосов в комиссию за ночь не поступало, сообщила журналистам председатель краевого избиркома Татьяна Гладких. В Приморье голосование проходило с 8 сентября в течение трех дней. "Согласно данным, полученным от УИК, число избирателей, принявших участие в выборах, в абсолютных числах составляет 655 218, это 45,59%...Что касается итогов голосования и подсчетов голосов, ни одного такого обращения (письменного с жалобами - ред.) в комиссию не поступило за сегодняшнюю ночь", - сказала Гладких. Она добавила, что количество письменных жалоб и обращений, поступивших в комиссии всех уровней, будет подсчитано в "ближайшие дни". Гладких также уточнила, что всего было включено в списки 1 437 094 избирателей. По словам председателя Общественной палаты Приморья Бориса Ступницкого, на избирательных участках работал 2 391 наблюдатель, жалоб о нарушениях ситуационный штаб не получал. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
https://ria.ru/20230908/primore-1895057197.html
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политика, приморский край, олег кожемяко, андрей тарасенко, лдпр, коммунисты россии, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Приморский край, Олег Кожемяко, Андрей Тарасенко, ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей

Избирком: 45,59% избирателей проголосовали на выборах губернатора Приморья

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, жалоб по итогам голосования и на подсчет голосов в комиссию за ночь не поступало, сообщила журналистам председатель краевого избиркома Татьяна Гладких.
В Приморье голосование проходило с 8 сентября в течение трех дней.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
"Согласно данным, полученным от УИК, число избирателей, принявших участие в выборах, в абсолютных числах составляет 655 218, это 45,59%...Что касается итогов голосования и подсчетов голосов, ни одного такого обращения (письменного с жалобами - ред.) в комиссию не поступило за сегодняшнюю ночь", - сказала Гладких.
Она добавила, что количество письменных жалоб и обращений, поступивших в комиссии всех уровней, будет подсчитано в "ближайшие дни". Гладких также уточнила, что всего было включено в списки 1 437 094 избирателей.
По словам председателя Общественной палаты Приморья Бориса Ступницкого, на избирательных участках работал 2 391 наблюдатель, жалоб о нарушениях ситуационный штаб не получал.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Явка на выборах главы Приморья в первый день составила 18 процентов
8 сентября, 17:29
 
ПолитикаПриморский крайОлег КожемякоАндрей ТарасенкоЛДПРКоммунисты РоссииКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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