https://ria.ru/20230911/yavka-1895439758.html

На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей

На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей - РИА Новости, 11.09.2023

На выборах губернатора Приморья проголосовала почти половина избирателей

Явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, жалоб по итогам голосования и на подсчет голосов в комиссию за ночь не поступало, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:43

2023-09-11T03:43

2023-09-11T03:43

политика

приморский край

олег кожемяко

андрей тарасенко

лдпр

коммунисты россии

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 45,59%, жалоб по итогам голосования и на подсчет голосов в комиссию за ночь не поступало, сообщила журналистам председатель краевого избиркома Татьяна Гладких. В Приморье голосование проходило с 8 сентября в течение трех дней. "Согласно данным, полученным от УИК, число избирателей, принявших участие в выборах, в абсолютных числах составляет 655 218, это 45,59%...Что касается итогов голосования и подсчетов голосов, ни одного такого обращения (письменного с жалобами - ред.) в комиссию не поступило за сегодняшнюю ночь", - сказала Гладких. Она добавила, что количество письменных жалоб и обращений, поступивших в комиссии всех уровней, будет подсчитано в "ближайшие дни". Гладких также уточнила, что всего было включено в списки 1 437 094 избирателей. По словам председателя Общественной палаты Приморья Бориса Ступницкого, на избирательных участках работал 2 391 наблюдатель, жалоб о нарушениях ситуационный штаб не получал. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко набрал 72,78% голосов избирателей, Инна Кошелева (ЛДПР) - 9,83% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") - 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,77%, Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%. Предыдущие выборы главы региона в 2018 году пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли действующий губернатор Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы в декабре прошли в течение одного дня и закончились победой Олега Кожемяко, который набрал 61,88% голосов избирателей. Явка тогда составила 46,35%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

https://ria.ru/20230908/primore-1895057197.html

приморский край

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политика, приморский край, олег кожемяко, андрей тарасенко, лдпр, коммунисты россии, кпрф, единый день голосования в россии — 2023