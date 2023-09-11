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Развитие возобновляемой энергетики позволит реализовать проекты в Якутии

Развитие возобновляемой энергетики позволит реализовать проекты в Якутии - РИА Новости, 11.09.2023

Развитие возобновляемой энергетики позволит реализовать проекты в Якутии

Развитие альтернативной и возобновляемой энергетики позволит реализовать крупные инвестпроекты в Якутии, где строится АЭС малой мощности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:37

2023-09-11T16:37

2023-09-11T16:37

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

айсен николаев

вэф-2023

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ЯКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Развитие альтернативной и возобновляемой энергетики позволит реализовать крупные инвестпроекты в Якутии, где строится АЭС малой мощности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев на ВЭФ-2023 участвовал на сессии "Климатическая повестка Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза (ЕАЭС): движение к общим целям". "Там, где тариф за киловатт, произведенный при помощи дизельной энергетики, составляет от 100 рублей и выше, возобновляемые и альтернативные источники энергии – это возможность реализовать наши крупнейшие инвестиционные проекты. Вопросы возобновляемой энергетики для таких регионов, как Якутия, абсолютно окупаемы даже без дотаций и серьезной поддержки. Это и гибридные дизельные электростанции с использованием солнечной или ветряной энергетики, и атомные станции", – отметил Николаев. По информации правительства республики, в Якутии действует 29 возобновляемых источников энергии, которые вырабатывают 2,8 миллиона кВтч, что равно 1% от общего объема выработки в зоне локальной энергетики. До конца 2024 года здесь планируется модернизация 72 объектов с применением ВИЭ. В результате регион может нарастить долю выработки возобновляемой энергии в Арктике с 1% до 10%. Ранее сообщалось, что "Росатом" получил лицензию на сооружение в Якутии АЭС малой мощности и планирует ввести ее в эксплуатацию в 2028 году. Строительство АСММ обеспечит электроэнергией освоение золоторудного месторождения "Кючус", месторождений Куларского золотоносного района, месторождения олова "ручей Тирехтях" и Депутатского оловорудного месторождения, а также развитие других месторождений горнопромышленного кластера в Северной Якутии.

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика саха (якутия), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", айсен николаев, вэф-2023