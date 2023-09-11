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Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 11.09.2023
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15:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/wildberries-1895598288.html
Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана
Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 11.09.2023
Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана
Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:18
2023-09-11T15:18
экономика
таджикистан
россия
душанбе
татьяна бакальчук
wildberries
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ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства. "В торгпредстве России в Таджикистане состоялась встреча с делегацией российской международной онлайн-платформы Wildberries. Представитель компании Сардор Кадыров озвучил направления, с которыми компания планирует выйти на рынок Таджикистана, и рассказал об особенностях предлагаемых решений", - рассказали в торгпредстве. По оценкам Wildberries, рынок Таджикистана имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли с точки зрения логистики, развития предпринимательства, увеличения товарооборота с Россией и странами Центральной Азии. "В краткосрочной перспективе маркетплейс планирует открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а в дальнейшем речь может идти о строительстве логистического центра", - сообщили в пресс-службе. В свою очередь российский торгпред Евгений Кореньков информировал делегацию Wildberries об особенностях таможенного законодательства, логистических маршрутах следования товаров в страну. "Торгпредство выразило готовность в привлечении экспертов, органов государственной власти и ключевых игроков рынка для проведения адресных переговоров с Wildberries", - добавил собеседник агентства. Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
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экономика, таджикистан, россия, душанбе, татьяна бакальчук, wildberries
Экономика, Таджикистан, Россия, Душанбе, Татьяна Бакальчук, Wildberries
Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана

Российский маркетплейс Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства.
"В торгпредстве России в Таджикистане состоялась встреча с делегацией российской международной онлайн-платформы Wildberries. Представитель компании Сардор Кадыров озвучил направления, с которыми компания планирует выйти на рынок Таджикистана, и рассказал об особенностях предлагаемых решений", - рассказали в торгпредстве.
По оценкам Wildberries, рынок Таджикистана имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли с точки зрения логистики, развития предпринимательства, увеличения товарооборота с Россией и странами Центральной Азии.
"В краткосрочной перспективе маркетплейс планирует открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а в дальнейшем речь может идти о строительстве логистического центра", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь российский торгпред Евгений Кореньков информировал делегацию Wildberries об особенностях таможенного законодательства, логистических маршрутах следования товаров в страну.
"Торгпредство выразило готовность в привлечении экспертов, органов государственной власти и ключевых игроков рынка для проведения адресных переговоров с Wildberries", - добавил собеседник агентства.
Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
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ЭкономикаТаджикистанРоссияДушанбеТатьяна БакальчукWildberries
 
 
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