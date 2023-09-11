https://ria.ru/20230911/wildberries-1895598288.html

Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана

Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана - РИА Новости, 11.09.2023

Wildberries намерен выйти на рынок Таджикистана

Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:18

2023-09-11T15:18

2023-09-11T15:18

экономика

таджикистан

россия

душанбе

татьяна бакальчук

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839687337_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a643abaaf486ee43f50b4541ea8f55b6.jpg

ДУШАНБЕ, 11 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Российская международная онлайн-платформа Wildberries готова выйти на рынок Таджикистана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Душанбе делегации маркетплейса и торгпредства РФ в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства. "В торгпредстве России в Таджикистане состоялась встреча с делегацией российской международной онлайн-платформы Wildberries. Представитель компании Сардор Кадыров озвучил направления, с которыми компания планирует выйти на рынок Таджикистана, и рассказал об особенностях предлагаемых решений", - рассказали в торгпредстве. По оценкам Wildberries, рынок Таджикистана имеет высокие перспективы в сфере электронной торговли с точки зрения логистики, развития предпринимательства, увеличения товарооборота с Россией и странами Центральной Азии. "В краткосрочной перспективе маркетплейс планирует открытие пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а в дальнейшем речь может идти о строительстве логистического центра", - сообщили в пресс-службе. В свою очередь российский торгпред Евгений Кореньков информировал делегацию Wildberries об особенностях таможенного законодательства, логистических маршрутах следования товаров в страну. "Торгпредство выразило готовность в привлечении экспертов, органов государственной власти и ключевых игроков рынка для проведения адресных переговоров с Wildberries", - добавил собеседник агентства. Wildberries – российский онлайн-ритейлер. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).

https://ria.ru/20230828/forbes-1892716458.html

таджикистан

россия

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, таджикистан, россия, душанбе, татьяна бакальчук, wildberries