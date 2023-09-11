https://ria.ru/20230911/vybory-1895559822.html

В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа

В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа - РИА Новости, 11.09.2023

В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:32

2023-09-11T13:32

2023-09-11T13:32

россия

сша

великобритания

владимир джабаров

обсе

государственный департамент сша

совет федерации рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц, говорится в заявлении комиссии, опубликованном в телеграм-канале комиссии. "Только за период с 07.09 по 10.09 Комиссией было зафиксировано участие в попытках дискредитации выборов в единый день голосования Госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ. Выборы в единый день голосования сопровождались скоординированными попытками дискредитации российских электоральных процедур со стороны США и других стран НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительствами стран Запада "была предпринята организованная попытка вмешаться в ход избирательной кампании с целью подрыва доверия к итогам выборов". "Участие такого числа западных официальных лиц в попытках вмешательства в российские выборы в единый день голосования стоит рассматривать как отработку стратегий вмешательства с прицелом на президентские выборы в России в 2024 году", - отметил руководитель рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что все попытки вмешательства в российские выборы любого уровня будут "жёстко пресекаться" - Россия обладает всеми необходимыми инструментами для защиты своего суверенитета и "будет задействовать их в полной мере". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и стартовали 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Проходили выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам, выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html

https://ria.ru/20230911/nablyudateli-1895548843.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, великобритания, владимир джабаров, обсе, государственный департамент сша, совет федерации рф, единый день голосования в россии — 2023