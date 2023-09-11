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В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа - РИА Новости, 11.09.2023
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13:32 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895559822.html
В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа
В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа - РИА Новости, 11.09.2023
В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:32
2023-09-11T13:32
россия
сша
великобритания
владимир джабаров
обсе
государственный департамент сша
совет федерации рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц, говорится в заявлении комиссии, опубликованном в телеграм-канале комиссии. "Только за период с 07.09 по 10.09 Комиссией было зафиксировано участие в попытках дискредитации выборов в единый день голосования Госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ. Выборы в единый день голосования сопровождались скоординированными попытками дискредитации российских электоральных процедур со стороны США и других стран НАТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что правительствами стран Запада "была предпринята организованная попытка вмешаться в ход избирательной кампании с целью подрыва доверия к итогам выборов". "Участие такого числа западных официальных лиц в попытках вмешательства в российские выборы в единый день голосования стоит рассматривать как отработку стратегий вмешательства с прицелом на президентские выборы в России в 2024 году", - отметил руководитель рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что все попытки вмешательства в российские выборы любого уровня будут "жёстко пресекаться" - Россия обладает всеми необходимыми инструментами для защиты своего суверенитета и "будет задействовать их в полной мере". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и стартовали 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Проходили выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам, выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html
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россия, сша, великобритания, владимир джабаров, обсе, государственный департамент сша, совет федерации рф, единый день голосования в россии — 2023
Россия, США, Великобритания, Владимир Джабаров, ОБСЕ, Государственный департамент США, Совет Федерации РФ, Единый день голосования в России — 2023
В СФ отметили попытки дискредитации выборов со стороны Госдепа

Комиссия СФ: Госдеп, МИД Британии и Германии пытались дискредитировать выборы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета зафиксировала попытки дискредитации выборов в РФ со стороны Госдепа США, МИД Великобритании, Германии, Польши и других лиц, говорится в заявлении комиссии, опубликованном в телеграм-канале комиссии.
"Только за период с 07.09 по 10.09 Комиссией было зафиксировано участие в попытках дискредитации выборов в единый день голосования Госдепартамента США, МИД Великобритании, МИД Германии, МИД Польши, премьер-министра Канады, постпреда США при ОБСЕ, постпреда Великобритании при ООН, действующего председателя ОБСЕ, председателя ПА ОБСЕ, директора БДИПЧ ОБСЕ. Выборы в единый день голосования сопровождались скоординированными попытками дискредитации российских электоральных процедур со стороны США и других стран НАТО", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правительствами стран Запада "была предпринята организованная попытка вмешаться в ход избирательной кампании с целью подрыва доверия к итогам выборов".
"Участие такого числа западных официальных лиц в попытках вмешательства в российские выборы в единый день голосования стоит рассматривать как отработку стратегий вмешательства с прицелом на президентские выборы в России в 2024 году", - отметил руководитель рабочей группы комиссии по защите госсуверенитета по мониторингу попыток вмешательства в период проведения избирательных кампаний, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что все попытки вмешательства в российские выборы любого уровня будут "жёстко пресекаться" - Россия обладает всеми необходимыми инструментами для защиты своего суверенитета и "будет задействовать их в полной мере".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и стартовали 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Проходили выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам, выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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