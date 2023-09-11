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Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области - РИА Новости, 11.09.2023
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11:44 11.09.2023 (обновлено: 11:48 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895525160.html
Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области
Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области - РИА Новости, 11.09.2023
Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин побеждает на выборах главы региона с 86,62% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:44
2023-09-11T11:48
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
политика
смоленская область
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин побеждает на выборах главы региона с 86,62% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным в информцентре центризбиркома, Анохин ("Единая Россия") набирает 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) - 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%.
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цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, смоленская область
ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика, Смоленская область
Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области

Анохин набирает 86,62 процента голосов по итогам обработки всех протоколов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин побеждает на выборах главы региона с 86,62% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным в информцентре центризбиркома, Анохин ("Единая Россия") набирает 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) - 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%.
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ЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023ПолитикаСмоленская область
 
 
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