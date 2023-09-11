https://ria.ru/20230911/vybory-1895525160.html

Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области

Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области - РИА Новости, 11.09.2023

Анохин побеждает на выборах главы Смоленской области

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин побеждает на выборах главы региона с 86,62% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:44

2023-09-11T11:44

2023-09-11T11:48

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин побеждает на выборах главы региона с 86,62% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным в информцентре центризбиркома, Анохин ("Единая Россия") набирает 86,62% голосов избирателей, Андрей Максимов (КПРФ) - 5,74%, Михаил Ковалев (ЛДПР) - 3,99%, Роман Шклавец ("Коммунисты России") - 1,36%.

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смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

цик рф, единый день голосования в россии — 2023, политика, смоленская область