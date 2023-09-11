https://ria.ru/20230911/vybory-1895514583.html

ЕР победила на выборах в облдуму Смоленской области с 57,39 процента

ЕР победила на выборах в облдуму Смоленской области с 57,39 процента - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР победила на выборах в облдуму Смоленской области с 57,39 процента

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в облдуму Смоленской области с 57,39% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:16

2023-09-11T11:16

2023-09-11T11:16

смоленская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941900_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_74fc10ebbef22296b203f13c40c1bdd9.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в облдуму Смоленской области с 57,39% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, "Единая Россия" набирает 57,39% голосов избирателей, ЛДПР - 11,25%, КПРФ - 9,83%, Партия пенсионеров - 4,56%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,32% голосов, "Новые люди" - 4,21%, "Коммунисты России" - 4,05% голосов, партия "Зеленые" - 1,13%.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, цик рф, политика