https://ria.ru/20230911/vybory-1895505380.html

Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области

Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023

Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области

Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:57

2023-09-11T10:57

2023-09-11T11:05

политика

самарская область

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

дмитрий азаров

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Как сообщается на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Азаров от "Единой России" набирает - 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

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политика, самарская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)