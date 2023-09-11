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Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023
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10:57 11.09.2023 (обновлено: 11:05 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895505380.html
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области
Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:57
2023-09-11T11:05
политика
самарская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
дмитрий азаров
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Как сообщается на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Азаров от "Единой России" набирает - 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, самарская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
Политика, Самарская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Дмитрий Азаров, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области

Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Как сообщается на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Азаров от "Единой России" набирает - 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
10 сентября, 01:45
 
ПолитикаСамарская областьЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Дмитрий АзаровАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)
 
 
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