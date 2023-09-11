https://ria.ru/20230911/vybory-1895505380.html
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области
Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:57
2023-09-11T10:57
2023-09-11T11:05
политика
самарская область
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
дмитрий азаров
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_b425d09be95c11a6bb55e0978f94f55b.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побеждает на выборах главы региона с 83,83% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Как сообщается на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Азаров от "Единой России" набирает - 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,28%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894753668_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e9f89daa97d0648b7ee3468af2cd8a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская область, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
Политика, Самарская область, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Дмитрий Азаров, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области
Азаров побеждает на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов