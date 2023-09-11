https://ria.ru/20230911/vybory-1895496592.html

Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 11.09.2023

Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

На выборах губернатора Красноярского края действующий врио главы региона Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:19

2023-09-11T10:19

2023-09-11T10:29

политика

красноярский край

единый день голосования в россии — 2023

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. На выборах губернатора Красноярского края действующий врио главы региона Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин."Готов озвучить предварительные результаты выборов. …На выборах губернатора Красноярского края в проценте от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Котюков Михаил Михайлович - 70,21%", - сказал Подушкин.В Красноярском крае в течение трех дней выбирали губернатора региона, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент.На пост губернатора Красноярского края претендовали врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые").

https://ria.ru/20230911/vybory-1895488806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, красноярский край, единый день голосования в россии — 2023, михаил котюков