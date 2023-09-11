Рейтинг@Mail.ru
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 11.09.2023 (обновлено: 10:29 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895496592.html
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 11.09.2023
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края
На выборах губернатора Красноярского края действующий врио главы региона Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:19
2023-09-11T10:29
политика
красноярский край
единый день голосования в россии — 2023
михаил котюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704781_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_cf5fb5391a8da6e6af20e87519d7c402.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. На выборах губернатора Красноярского края действующий врио главы региона Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин."Готов озвучить предварительные результаты выборов. …На выборах губернатора Красноярского края в проценте от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Котюков Михаил Михайлович - 70,21%", - сказал Подушкин.В Красноярском крае в течение трех дней выбирали губернатора региона, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент.На пост губернатора Красноярского края претендовали врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые").
https://ria.ru/20230911/vybory-1895488806.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704781_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_e14c3ac911a5b2c9ebc540735452dd91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, красноярский край, единый день голосования в россии — 2023, михаил котюков
Политика, Красноярский край, Единый день голосования в России — 2023, Михаил Котюков
Котюков лидирует на выборах главы Красноярского края

Котюков набрал 70,21 процента голосов на выборах в Красноярском крае

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 сен – РИА Новости. На выборах губернатора Красноярского края действующий врио главы региона Михаил Котюков набрал 70,21% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.
"Готов озвучить предварительные результаты выборов. …На выборах губернатора Красноярского края в проценте от числа избирателей, принявших участие в голосовании, Котюков Михаил Михайлович - 70,21%", - сказал Подушкин.
В Красноярском крае в течение трех дней выбирали губернатора региона, депутатов городского совета Красноярска, депутата Госдумы вместо скончавшегося в марте 2023 года Виктора Зубарева и одного депутата в краевой парламент.
На пост губернатора Красноярского края претендовали врио губернатора Михаил Котюков ("Единая Россия"), Максим Маркерт ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"), Андрей Новак (КПРФ), Александр Глисков (ЛДПР) и Ирина Иванова ("Зеленые").
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области
09:44
 
ПолитикаКрасноярский крайЕдиный день голосования в России — 2023Михаил Котюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала