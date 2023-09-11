https://ria.ru/20230911/vybory-1895489862.html

Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента

Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента

Явка на парламентских выборах в Башкирии превысила явку аналогичных выборов в 2018 голу и составила 52,48%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:51

2023-09-11T09:51

2023-09-11T09:51

политика

республика башкортостан

единый день голосования в россии — 2023

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УФА, 11 сен – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Башкирии превысила явку аналогичных выборов в 2018 голу и составила 52,48%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Илона Макаренко. В Башкирии 10 сентября прошли однодневные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. За депутатские кресла боролись представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые Люди". Помимо этого, в ряде населенных пунктах региона прошли выборы в советы городских округов и сельских поселений. "Всего на 10.00 (8.00 мск) обработано 94,90% протоколов. По предварительным данным явка избирателей составила 52,48%. На парламентских выборах в 2018 году в республике явка составляла 49,08%", - сказала Макаренко на брифинге. По ее данным, ЕР набирает 69,11%, КПРФ - 11,65%, ЛДПР - 7,74%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,31%, "Новые люди" - 3,37%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, республика башкортостан, единый день голосования в россии — 2023