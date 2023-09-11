https://ria.ru/20230911/vybory-1895489862.html
Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента
Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента
Явка на парламентских выборах в Башкирии превысила явку аналогичных выборов в 2018 голу и составила 52,48%, сообщила журналистам председатель избирательной... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:51
2023-09-11T09:51
2023-09-11T09:51
политика
республика башкортостан
единый день голосования в россии — 2023
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УФА, 11 сен – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Башкирии превысила явку аналогичных выборов в 2018 голу и составила 52,48%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Илона Макаренко. В Башкирии 10 сентября прошли однодневные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. За депутатские кресла боролись представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые Люди". Помимо этого, в ряде населенных пунктах региона прошли выборы в советы городских округов и сельских поселений. "Всего на 10.00 (8.00 мск) обработано 94,90% протоколов. По предварительным данным явка избирателей составила 52,48%. На парламентских выборах в 2018 году в республике явка составляла 49,08%", - сказала Макаренко на брифинге. По ее данным, ЕР набирает 69,11%, КПРФ - 11,65%, ЛДПР - 7,74%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,31%, "Новые люди" - 3,37%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика башкортостан, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Республика Башкортостан, Единый день голосования в России — 2023
Явка на парламентские выборы в Башкирии превысила 52 процента
Явка на парламентские выборы в Башкирии составила 52,48%
УФА, 11 сен – РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Башкирии превысила явку аналогичных выборов в 2018 голу и составила 52,48%, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Илона Макаренко.
В Башкирии 10 сентября прошли однодневные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
седьмого созыва. За депутатские кресла боролись представители партий "Единая Россия
", КПРФ
, ЛДПР
, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые Люди". Помимо этого, в ряде населенных пунктах региона прошли выборы в советы городских округов и сельских поселений.
"Всего на 10.00 (8.00 мск) обработано 94,90% протоколов. По предварительным данным явка избирателей составила 52,48%. На парламентских выборах в 2018 году в республике явка составляла 49,08%", - сказала Макаренко на брифинге.
По ее данным, ЕР набирает 69,11%, КПРФ - 11,65%, ЛДПР - 7,74%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,31%, "Новые люди" - 3,37%.
Единый день голосования в России