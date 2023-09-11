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Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023
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09:44 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895488806.html
Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области
Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области - РИА Новости, 11.09.2023
Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области
Действующий глава региона Дмитрий Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов после обработки 99,89% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:44
2023-09-11T09:44
политика
самарская область
дмитрий азаров
единый день голосования в россии — 2023
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
россия
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САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава региона Дмитрий Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов после обработки 99,89% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 99,89% протоколов Азаров от "Единой России" набирает 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,29%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%. Явка на выборах губернатора в 2023 году, по предварительным данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 48%.
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политика, самарская область, дмитрий азаров, единый день голосования в россии — 2023, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), россия
Политика, Самарская область, Дмитрий Азаров, Единый день голосования в России — 2023, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Россия
Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области

Азаров лидирует на выборах главы Самарской области с 83,83% голосов

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава региона Дмитрий Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,83% голосов после обработки 99,89% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК России.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 99,89% протоколов Азаров от "Единой России" набирает 83,83% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,73%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,29%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,75%.
Явка на выборах губернатора в 2023 году, по предварительным данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек.
На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 48%.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
Вчера, 01:45
 
ПолитикаСамарская областьДмитрий АзаровЕдиный день голосования в России — 2023Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Россия
 
 
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