https://ria.ru/20230911/vybory-1895471643.html

ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии

ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии

Партия "Единая Россия" набирает 69,07% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:35

2023-09-11T08:35

2023-09-11T08:42

политика

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

республика башкортостан

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 69,07% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 94,17% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, ЕР набирает 69,07%, КПРФ - 11,66%, ЛДПР - 7,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,32%, "Новые люди" - 3,37%.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895469978.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, республика башкортостан