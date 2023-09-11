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ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии - РИА Новости, 11.09.2023
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08:35 11.09.2023 (обновлено: 08:42 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895471643.html
ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии
ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии
Партия "Единая Россия" набирает 69,07% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:35
2023-09-11T08:42
политика
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
республика башкортостан
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 69,07% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 94,17% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, ЕР набирает 69,07%, КПРФ - 11,66%, ЛДПР - 7,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,32%, "Новые люди" - 3,37%.
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политика, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, республика башкортостан
Политика, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Республика Башкортостан
ЕР лидирует на выборах в курултай Башкирии

ЕР набирает 69,07 процентов голосов на выборах в госсобрание Башкирии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 69,07% голосов на выборах депутатов государственного собрания (курултай) Башкирии, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 94,17% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, ЕР набирает 69,07%, КПРФ - 11,66%, ЛДПР - 7,76%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,32%, "Новые люди" - 3,37%.
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