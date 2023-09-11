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Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
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08:19 11.09.2023 (обновлено: 08:49 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895469978.html
Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов
Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023
Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов
Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев побеждает на выборах губернатора региона с 85,24% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:19
2023-09-11T08:49
политика
цик рф
кемеровская область
сергей цивилев
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев побеждает на выборах губернатора региона с 85,24% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набрал 85,24% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,07% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.
https://ria.ru/20230911/tsivilev-1894922543.html
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политика, цик рф, кемеровская область, сергей цивилев, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ЦИК РФ, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Единый день голосования в России — 2023
Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов

Глава Кузбасса Цивилев побеждает на выборах губернатора с 85,24% голосов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГлава Кемеровской области Сергей Цивилев
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев побеждает на выборах губернатора региона с 85,24% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набрал 85,24% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,07% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Биография Сергея Цивилева
08:48
 
ПолитикаЦИК РФКемеровская областьСергей ЦивилевЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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