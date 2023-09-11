https://ria.ru/20230911/vybory-1895469978.html

Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов

Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Цивилев побеждает на выборах главы Кузбасса с 85,24 процента голосов

Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев побеждает на выборах губернатора региона с 85,24% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:19

2023-09-11T08:19

2023-09-11T08:49

политика

цик рф

кемеровская область

сергей цивилев

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев побеждает на выборах губернатора региона с 85,24% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набрал 85,24% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,07% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.

https://ria.ru/20230911/tsivilev-1894922543.html

кемеровская область

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политика, цик рф, кемеровская область, сергей цивилев, единый день голосования в россии — 2023