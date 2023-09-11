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Ивановский губернатор Воскресенский лидирует на выборах с 82,49 процента
Ивановский губернатор Воскресенский лидирует на выборах с 82,49 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Ивановский губернатор Воскресенский лидирует на выборах с 82,49 процента
Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует на выборах губернатора с 82,49% голосов после обработки 99,87% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:25
2023-09-11T07:25
2023-09-11T07:29
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Ивановской области Станислав Воскресенский лидирует на выборах губернатора с 82,49% голосов после обработки 99,87% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 82,49% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 6,42%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 4,51%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,58%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,26%.
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Ивановский губернатор Воскресенский лидирует на выборах с 82,49 процента
ЦИК: Ивановский губернатор Воскресенский лидирует на выборах с 82,49% голосов