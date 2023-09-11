https://ria.ru/20230911/vybory-1895459665.html
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными - РИА Новости, 11.09.2023
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными
Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:58
2023-09-11T06:58
2023-09-11T06:58
политика
омская область
виталий хоценко
кпрф
коммунисты россии
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a61b5f97f0343afea13c31c2f61653d.jpg
ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе 9 и 10 сентября состоялись двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата заксобрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления области. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в выборах губернатора победил действующий глава региона Виталий Хоценко, набрав 76,33% голосов. "Выборы, которые состоялись на территории Омской области, признаны легитимными. В выборах губернатора Омской области приняло участие практически полмиллиона избирателей. Виталий Хоценко набрал более 76% голосов и является безоговорочным лидером. В среду мы установим результаты, но, думаю, тут никаких неожиданностей не случится", - сообщили в избиркоме Омской области. Предварительные результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Алехин (КПРФ) набрал 10,8% голосов, Владислав Казанин ("Коммунисты России") - 6,1% голосов, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_ee98df98a4e8aaa8794d7075d76105c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, омская область, виталий хоценко, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными
Облизбирком: выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными