https://ria.ru/20230911/vybory-1895459665.html

Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными

Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными - РИА Новости, 11.09.2023

Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными

Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:58

2023-09-11T06:58

2023-09-11T06:58

политика

омская область

виталий хоценко

кпрф

коммунисты россии

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе 9 и 10 сентября состоялись двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата заксобрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления области. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в выборах губернатора победил действующий глава региона Виталий Хоценко, набрав 76,33% голосов. "Выборы, которые состоялись на территории Омской области, признаны легитимными. В выборах губернатора Омской области приняло участие практически полмиллиона избирателей. Виталий Хоценко набрал более 76% голосов и является безоговорочным лидером. В среду мы установим результаты, но, думаю, тут никаких неожиданностей не случится", - сообщили в избиркоме Омской области. Предварительные результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Алехин (КПРФ) набрал 10,8% голосов, Владислав Казанин ("Коммунисты России") - 6,1% голосов, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

омская область

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политика, омская область, виталий хоценко, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023