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Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными - РИА Новости, 11.09.2023
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06:58 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vybory-1895459665.html
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными - РИА Новости, 11.09.2023
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными
Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:58
2023-09-11T06:58
политика
омская область
виталий хоценко
кпрф
коммунисты россии
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области. В регионе 9 и 10 сентября состоялись двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата заксобрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления области. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в выборах губернатора победил действующий глава региона Виталий Хоценко, набрав 76,33% голосов. "Выборы, которые состоялись на территории Омской области, признаны легитимными. В выборах губернатора Омской области приняло участие практически полмиллиона избирателей. Виталий Хоценко набрал более 76% голосов и является безоговорочным лидером. В среду мы установим результаты, но, думаю, тут никаких неожиданностей не случится", - сообщили в избиркоме Омской области. Предварительные результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Алехин (КПРФ) набрал 10,8% голосов, Владислав Казанин ("Коммунисты России") - 6,1% голосов, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, омская область, виталий хоценко, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, Виталий Хоценко, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными

Облизбирком: выборы в Омской области признали состоявшимися и легитимными

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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ОМСК, 11 сен - РИА Новости. Выборы главы Омской области, а также дополнительные выборы депутата законодательного собрания региона признаны состоявшимися и легитимными, сообщили РИА Новости в пресс-службе избирательной комиссии области.
В регионе 9 и 10 сентября состоялись двухдневные выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата заксобрания Омской области по округу №16, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления области. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в выборах губернатора победил действующий глава региона Виталий Хоценко, набрав 76,33% голосов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
"Выборы, которые состоялись на территории Омской области, признаны легитимными. В выборах губернатора Омской области приняло участие практически полмиллиона избирателей. Виталий Хоценко набрал более 76% голосов и является безоговорочным лидером. В среду мы установим результаты, но, думаю, тут никаких неожиданностей не случится", - сообщили в избиркоме Омской области.
Предварительные результаты остальных кандидатов выглядят так: Андрей Алехин (КПРФ) набрал 10,8% голосов, Владислав Казанин ("Коммунисты России") - 6,1% голосов, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,68%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаОмская областьВиталий ХоценкоКПРФКоммунисты РоссииЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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