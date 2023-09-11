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Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД
Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД - РИА Новости, 11.09.2023
Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД
Депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко побеждает на довыборах в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу №19 с 68,71% голосов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:36
2023-09-11T06:36
2023-09-11T06:36
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко побеждает на довыборах в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу №19 с 68,71% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Нестеренко ("Единая Россия") набрал 68,71% голосов. Степан Кискин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") получил поддержку 7,47% избирателей, Василий Саенко (КПРФ) – 7,39%, Александр Туров ("Коммунисты России") – 6,52%, Дмитрий Фридман (ЛДПР) – 6,47%.
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политика, симферополь, россия, александр туров, госдума рф, единая россия, кпрф
Политика, Симферополь, Россия, Александр Туров, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ
Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД
ЦИК: депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД