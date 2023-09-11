https://ria.ru/20230911/vybory-1895456557.html

Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД

Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД - РИА Новости, 11.09.2023

Депутат горсовета Симферополя Нестеренко побеждает на довыборах в ГД

Депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко побеждает на довыборах в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу №19 с 68,71% голосов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:36

2023-09-11T06:36

2023-09-11T06:36

политика

симферополь

россия

александр туров

госдума рф

единая россия

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895396348_0:42:3494:2007_1920x0_80_0_0_2b0281aea1ef2569754a8e85d14ead70.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат городского совета Симферополя Юрий Нестеренко побеждает на довыборах в Госдуму по Симферопольскому одномандатному округу №19 с 68,71% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Нестеренко ("Единая Россия") набрал 68,71% голосов. Степан Кискин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") получил поддержку 7,47% избирателей, Василий Саенко (КПРФ) – 7,39%, Александр Туров ("Коммунисты России") – 6,52%, Дмитрий Фридман (ЛДПР) – 6,47%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, симферополь, россия, александр туров, госдума рф, единая россия, кпрф