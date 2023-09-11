https://ria.ru/20230911/vybory-1895454773.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую облдуму с 65,39 процента
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую облдуму с 65,39 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую облдуму с 65,39 процента
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 100% протоколов и набирает 65,39% голосов избирателей, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:19
2023-09-11T06:19
2023-09-11T06:24
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
россия
ивановская областная дума
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a61b5f97f0343afea13c31c2f61653d.jpg
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую областную думу после обработки 100% протоколов и набирает 65,39% голосов избирателей, свидетельствуют предварительные данные на сайте ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, ЕР набирает 65,39%, ЛДПР - 10,08%, КПРФ - 9,86%, "Коммунисты России" - 4,52%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,06%, "Новые люди" - 3,90%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_ee98df98a4e8aaa8794d7075d76105c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, россия, ивановская областная дума, лдпр
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Ивановская областная Дума, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую облдуму с 65,39 процента
ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах в Ивановскую облдуму с 65,39% голосов