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Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму
Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:17
2023-09-11T06:17
2023-09-11T06:24
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Аверов ("Единая Россия") набрал 58,84% голосов. Сергей Токарев от КПРФ получил поддержку 13,98% избирателей, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 9,70%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 8,63%, Олег Токарев ("Коммунисты России") – 6,51%.
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Политика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Сергей Токарев, Единая Россия, КПРФ
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму
ЦИК: спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму