https://ria.ru/20230911/vybory-1895454546.html

Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму

Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023

Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму

Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:17

2023-09-11T06:17

2023-09-11T06:24

политика

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Аверов ("Единая Россия") набрал 58,84% голосов. Сергей Токарев от КПРФ получил поддержку 13,98% избирателей, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 9,70%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 8,63%, Олег Токарев ("Коммунисты России") – 6,51%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, сергей токарев, единая россия, кпрф