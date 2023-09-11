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Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
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06:17 11.09.2023 (обновлено: 06:24 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895454546.html
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму
Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:17
2023-09-11T06:24
политика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
россия
сергей токарев
единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Аверов ("Единая Россия") набрал 58,84% голосов. Сергей Токарев от КПРФ получил поддержку 13,98% избирателей, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 9,70%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 8,63%, Олег Токарев ("Коммунисты России") – 6,51%.
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политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, сергей токарев, единая россия, кпрф
Политика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Сергей Токарев, Единая Россия, КПРФ
Спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму

ЦИК: спикер липецкого облсовета Аверов побеждает на довыборах в Госдуму

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер липецкого областного совета депутатов Дмитрий Аверов побеждает на довыборах в Госдуму по Липецкому одномандатному округу №114 с 58,84% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Аверов ("Единая Россия") набрал 58,84% голосов. Сергей Токарев от КПРФ получил поддержку 13,98% избирателей, Анатолий Емельянов (ЛДПР) – 9,70%, Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") – 8,63%, Олег Токарев ("Коммунисты России") – 6,51%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023РоссияСергей ТокаревЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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