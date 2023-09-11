https://ria.ru/20230911/vybory-1895454183.html

Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,84 процента

Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,84 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,84 процента

Действующий глава региона Дмитрий Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,84% голосов после обработки 98,7% протоколов, сообщает... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:13

2023-09-11T06:13

2023-09-11T06:13

политика

самарская область

дмитрий азаров

алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава региона Дмитрий Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 83,84% голосов после обработки 98,7% протоколов, сообщает предварительные данные облизбирком. "Обработано 98,7% протоколов. Азаров от "Единой России" набирает 83,84% голосов избирателей, Алексей Лескин от КПРФ - 6,74%, Александр Степанов от ЛДПР - 4,31%, Сергей Пухаев от партии "Новые люди" - 1,74%, Михаил Маряхин от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 1,73%", - информирует региональный избирком. Явка на выборах губернатора в 2023 году, по предварительным данным на 18.00 местного времени (17.00 мск), составила 50,12%, это 1 204 281 человек. На однодневных выборах губернатора Самарской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 48%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

самарская область

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политика, самарская область, дмитрий азаров, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023