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"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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06:11 11.09.2023 (обновлено: 06:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895453927.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:11
2023-09-11T06:13
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,36% голосов избирателей, "Новые люди" – 14,17%, КПРФ – 13,16%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,39%, ЛДПР - 5,39%. За партию "Родина" проголосовало 1,02% избирателей.
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политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, россия, кпрф, лдпр
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Россия, КПРФ, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента

ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36% голосов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,36% голосов избирателей, "Новые люди" – 14,17%, КПРФ – 13,16%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,39%, ЛДПР - 5,39%. За партию "Родина" проголосовало 1,02% избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
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