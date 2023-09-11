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"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:11
2023-09-11T06:11
2023-09-11T06:13
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,36% голосов избирателей, "Новые люди" – 14,17%, КПРФ – 13,16%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,39%, ЛДПР - 5,39%. За партию "Родина" проголосовало 1,02% избирателей.
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Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Россия, КПРФ, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента
ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36% голосов