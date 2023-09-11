https://ria.ru/20230911/vybory-1895453927.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента

"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в госсобрание Якутии с 54,36 процента

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:11

2023-09-11T06:11

2023-09-11T06:13

политика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

россия

кпрф

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a61b5f97f0343afea13c31c2f61653d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии с 54,36% голосов, на втором месте "Новые люди" с 14,17%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" набрала 54,36% голосов избирателей, "Новые люди" – 14,17%, КПРФ – 13,16%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 9,39%, ЛДПР - 5,39%. За партию "Родина" проголосовало 1,02% избирателей.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, россия, кпрф, лдпр