https://ria.ru/20230911/vybory-1895451836.html
Орловский губернатор Клычков побеждает на выборах с 82,09 процента
Орловский губернатор Клычков побеждает на выборах с 82,09 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Орловский губернатор Клычков побеждает на выборах с 82,09 процента
Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков от КПРФ побеждает на выборах губернатора с 82,09% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:52
2023-09-11T05:52
2023-09-11T05:52
политика
россия
орловская область
донецкая народная республика
андрей клычков
кпрф
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Орловской области Андрей Клычков от КПРФ побеждает на выборах губернатора с 82,09% голосов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Клычков от КПРФ набрал 82,09% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,37%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,17%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, россия, орловская область, донецкая народная республика, андрей клычков, кпрф, лдпр, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Орловская область, Донецкая Народная Республика, Андрей Клычков, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Орловский губернатор Клычков побеждает на выборах с 82,09 процента
ЦИК: Орловский губернатор Клычков побеждает на выборах с 82,09% голосов