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КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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05:49 11.09.2023 (обновлено: 05:53 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895451486.html
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента - РИА Новости, 11.09.2023
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента
КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:49
2023-09-11T05:53
политика
кпрф
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
россия
валентин коновалов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов КПРФ набрала 39,11% голосов, "Единая Россия" - 36,41%, ЛДПР - 7,17%, "Новые люди" – 3,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,33%, Партия пенсионеров - 3,17%, "Коммунисты России" - 2,85% голосов.Одновременно с выборами в республиканский парламент в Хакасии прошли выборы главы региона. После подсчета 100% протоколов побеждает действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) с 63,14% голосов.
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политика, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, россия, валентин коновалов, лдпр
Политика, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Валентин Коновалов, ЛДПР
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента

ЦИК: КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11% голосов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов КПРФ набрала 39,11% голосов, "Единая Россия" - 36,41%, ЛДПР - 7,17%, "Новые люди" – 3,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,33%, Партия пенсионеров - 3,17%, "Коммунисты России" - 2,85% голосов.
Одновременно с выборами в республиканский парламент в Хакасии прошли выборы главы региона. После подсчета 100% протоколов побеждает действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) с 63,14% голосов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023РоссияВалентин КоноваловЛДПР
 
 
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