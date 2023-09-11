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КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента - РИА Новости, 11.09.2023
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента
КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:49
2023-09-11T05:49
2023-09-11T05:53
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов КПРФ набрала 39,11% голосов, "Единая Россия" - 36,41%, ЛДПР - 7,17%, "Новые люди" – 3,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,33%, Партия пенсионеров - 3,17%, "Коммунисты России" - 2,85% голосов.Одновременно с выборами в республиканский парламент в Хакасии прошли выборы главы региона. После подсчета 100% протоколов побеждает действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) с 63,14% голосов.
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Политика, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Валентин Коновалов, ЛДПР
КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента
ЦИК: КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11% голосов