https://ria.ru/20230911/vybory-1895451486.html

КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента

КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента - РИА Новости, 11.09.2023

КПРФ побеждает на выборах в верховный совет Хакасии с 39,11 процента

КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:49

2023-09-11T05:49

2023-09-11T05:53

политика

кпрф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. КПРФ побеждает на выборах депутатов верховного совета Хакасии с 39,11% голосов, партия "Единая Россия" на втором месте с 36,41%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов КПРФ набрала 39,11% голосов, "Единая Россия" - 36,41%, ЛДПР - 7,17%, "Новые люди" – 3,99%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,33%, Партия пенсионеров - 3,17%, "Коммунисты России" - 2,85% голосов.Одновременно с выборами в республиканский парламент в Хакасии прошли выборы главы региона. После подсчета 100% протоколов побеждает действующий глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) с 63,14% голосов.

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политика, кпрф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, россия, валентин коновалов, лдпр