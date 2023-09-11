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"Единая Россия" получает большинство мандатов в горсовете Красноярска

"Единая Россия" получает большинство мандатов в горсовете Красноярска - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" получает большинство мандатов в горсовете Красноярска

Представители партии "Единая Россия" по предварительным итогам голосования получают 30 из 36 мандатов в городском совете депутатов Красноярска, сообщил и.о... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:41

2023-09-11T05:41

2023-09-11T05:41

политика

красноярск

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единый день голосования в россии — 2023

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КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" по предварительным итогам голосования получают 30 из 36 мандатов в городском совете депутатов Красноярска, сообщил и.о. первого заместителя главы региона Сергей Пономаренко со ссылкой на предварительные данные. "На выборах депутатов... политические партии предварительно получили следующее количество мандатов: Красноярский городской Совет депутатов (всего - 36 мандатов): "Единая Россия" - 30 мандатов (12 – по списку и 18 – по одномандатным избирательным округам). ЛДПР – четыре мандата по списку. "Зеленые" – один мандат по списку. КПРФ - один мандат по списку", - написал он в своем телеграм-канале. В Красноярском крае с 8 по 10 сентября выбирали губернатора края, депутатов горсовета Красноярска, прошли довыборы по одному человеку в Госдуму РФ и заксобрание региона. На выборах главы региона по предварительным данным после обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора Красноярского края с 70,22% голосов избирателей.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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