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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 49,91% голосов, на втором месте КПРФ с 15,96%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:39

2023-09-11T05:39

2023-09-11T05:42

политика

ульяновская область

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 49,91% голосов, на втором месте КПРФ с 15,96%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по результатам подсчета 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей.

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политика, ульяновская область, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, россия, лдпр