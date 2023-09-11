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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
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05:39 11.09.2023 (обновлено: 05:42 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895450472.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 49,91% голосов, на втором месте КПРФ с 15,96%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:39
2023-09-11T05:42
политика
ульяновская область
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 49,91% голосов, на втором месте КПРФ с 15,96%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по результатам подсчета 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей.
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политика, ульяновская область, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, россия, лдпр
Политика, Ульяновская область, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, ЛДПР
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ульяновское заксобрание с 49,91% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 49,91% голосов, на втором месте КПРФ с 15,96%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по результатам подсчета 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 100% протоколов "Единая Россия" получила 49,91% голосов избирателей, КПРФ – 15,96%, ЛДПР – 13,56%, "Коммунисты России" – 7,52%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,15% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,48% избирателей.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаУльяновская областьЕдиная РоссияКПРФЕдиный день голосования в России — 2023РоссияЛДПР
 
 
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