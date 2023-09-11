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Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3 процента
Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3 процента
Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора с 86,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:35
2023-09-11T05:35
2023-09-11T05:40
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Псковской области Михаил Ведерников побеждает на выборах губернатора с 86,3% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ по итогам обработки 100% протоколов УИК.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов УИК Ведерников ("Единая Россия") набирает 86,3% голосов избирателей, Петр Алексеенко (КПРФ) - 6,22%, Антон Минаков (ЛДПР) - 3,95%, Игорь Романов (партия Роста) - 2,36%.
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Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Псковская область, Михаил Ведерников, Игорь Романов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3 процента
ЦИК: Псковский губернатор Ведерников побеждает на выборах с 86,3% голосов