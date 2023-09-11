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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
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05:28 11.09.2023 (обновлено: 05:37 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895449291.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание
Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:28
2023-09-11T05:37
политика
ростовская область
единая россия
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
цик рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, ЕР набрала 68,28% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получила поддержку 6,92% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,81%,"Новые люди" – 3,79%, "Коммунисты России" – 3,27%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, ростовская область, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023, цик рф
Политика, Ростовская область, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание

"Единая Россия" побеждает с 68,28% голосов на выборах в Ростовское заксобрание

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, ЕР набрала 68,28% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получила поддержку 6,92% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,81%,"Новые люди" – 3,79%, "Коммунисты России" – 3,27%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаРостовская областьЕдиная РоссияКПРФЕдиный день голосования в России — 2023ЦИК РФ
 
 
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