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"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание
Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:28
2023-09-11T05:28
2023-09-11T05:37
политика
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единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, ЕР набрала 68,28% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получила поддержку 6,92% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,81%,"Новые люди" – 3,79%, "Коммунисты России" – 3,27%.
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Политика, Ростовская область, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ
"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание
"Единая Россия" побеждает с 68,28% голосов на выборах в Ростовское заксобрание