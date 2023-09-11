https://ria.ru/20230911/vybory-1895449291.html

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах в Ростовское заксобрание

Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:28

2023-09-11T05:28

2023-09-11T05:37

политика

ростовская область

единая россия

кпрф

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 68,28% голосов избирателей побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Ростовской области, КПРФ на втором месте с 11,47%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, ЕР набрала 68,28% голосов, на втором месте КПРФ – 11,47%. ЛДПР получила поддержку 6,92% избирателей, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" – 4,81%,"Новые люди" – 3,79%, "Коммунисты России" – 3,27%.

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