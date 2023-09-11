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Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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05:14 11.09.2023 (обновлено: 05:18 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895447475.html
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента
Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,18% голосов избирателей после обработки 95,98% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:14
2023-09-11T05:18
политика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
россия
кемеровская область
сергей цивилев
единая россия
кпрф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,18% голосов избирателей после обработки 95,98% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,18% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,10% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,57%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента

ЦИК: глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18% голосов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГлава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал в первый день выборов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,18% голосов избирателей после обработки 95,98% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,18% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,10% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,57%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023РоссияКемеровская областьСергей ЦивилевЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
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