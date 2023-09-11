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Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента
Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,18% голосов избирателей после обработки 95,98% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:14
2023-09-11T05:14
2023-09-11T05:18
политика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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единая россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора региона с 85,18% голосов избирателей после обработки 95,98% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,18% голосов избирателей. Екатерина Грунтовая от КПРФ получила 5,10% голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,57%, Юрий Скворцов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,56%.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, кемеровская область, сергей цивилев, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18 процента
ЦИК: глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,18% голосов