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"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание

"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание

Партия "Единая Россия " побеждает на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 100% протоколов и набирает 55,47% голосов... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:00

2023-09-11T05:00

2023-09-11T05:38

владимирская область

политика

единая россия

владимирское заксобрание

единый день голосования в россии — 2023

россия

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " побеждает на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 100% протоколов и набирает 55,47% голосов избирателей, следует из предварительных данных на сайте ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, по единому избирательному округу ЕР набирает 55,47%, КПРФ - 14,02%, ЛДПР - 10,39%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,63%, "Партия пенсионеров" - 6,06%, "Новые люди" - 4,83%.Как сообщила в своем телеграм-канале избирательная комиссия Владимирской области, в выборах приняли участие 268 448 избирателей, что составляет 24,77%.

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владимирская область, политика, единая россия, владимирское заксобрание, единый день голосования в россии — 2023, россия, кпрф