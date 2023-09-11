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"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание
"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание
Партия "Единая Россия " побеждает на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 100% протоколов и набирает 55,47% голосов... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:00
2023-09-11T05:00
2023-09-11T05:38
владимирская область
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владимирское заксобрание
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия " побеждает на выборах в законодательное собрание Владимирской области после обработки 100% протоколов и набирает 55,47% голосов избирателей, следует из предварительных данных на сайте ЦИК РФ.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, по единому избирательному округу ЕР набирает 55,47%, КПРФ - 14,02%, ЛДПР - 10,39%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,63%, "Партия пенсионеров" - 6,06%, "Новые люди" - 4,83%.Как сообщила в своем телеграм-канале избирательная комиссия Владимирской области, в выборах приняли участие 268 448 избирателей, что составляет 24,77%.
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Владимирская область, Политика, Единая Россия, Владимирское заксобрание, Единый день голосования в России — 2023, Россия, КПРФ
"Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание
ЦИК: "Единая Россия" побеждает на выборах во Владимирское заксобрание