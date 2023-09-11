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"Единая Россия" получит 42 из 50 мест в заксобрании Забайкалья
"Единая Россия" получит 42 из 50 мест в заксобрании Забайкалья - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" получит 42 из 50 мест в заксобрании Забайкалья
Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в законодательное собрание Забайкальского края и получит 42 мандата из 50,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:58
2023-09-11T04:58
2023-09-11T04:58
политика
забайкальский край
единая россия
лдпр
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единый день голосования в россии — 2023
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ЧИТА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в законодательное собрание Забайкальского края и получит 42 мандата из 50, сообщается в Telegram-канале региональной избирательной комиссии. "Единая Россия" после обработки протоколов лидирует по всем одномандатным округам и забирает 25 мандатов. Также 25 депутатов выбирались по партийным спискам. Здесь "Единая Россия" побеждает с 56,94% голосов. Партия забирает 17 мандатов, ещё четыре - у ЛДПР, три - у КПРФ, один мандат получает "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Партии "Новые люди", "Родина" и "Коммунисты России" набрали менее 5% голосов и не получили мест в законодательном собрании края. Голосование на выборах в Забайкалье длилось три дня - с 8 по 10 сентября. Явка составила 26,62%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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политика, забайкальский край, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Забайкальский край, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" получит 42 из 50 мест в заксобрании Забайкалья
Избирком: "Единая Россия" получит 42 из 50 мест в заксобрании Забайкалья