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Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму
Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023
Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму
Депутат гордумы Черкесска, сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова Солтан Узденов побеждает на довыборах в нижнюю палату парламента по... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:49
2023-09-11T04:49
2023-09-11T04:58
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат гордумы Черкесска, сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова Солтан Узденов побеждает на довыборах в нижнюю палату парламента по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16 с 71,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Узденов ("Единая Россия") набрал 71,16% голосов. Кемал Бытдаев от КПРФ получил поддержку 13,03% избирателей, Заур Акбашев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 7,79%, Олег Жедяев от ЛДПР - 6,31%, Ахмед Абазов ("Яблоко") - 1,54%.
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Политика, Черкесск, Госдума РФ, ЦИК РФ, Россия, Единая Россия, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму
ЦИК: депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму