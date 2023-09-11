https://ria.ru/20230911/vybory-1895445270.html

Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму

Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму - РИА Новости, 11.09.2023

Депутат гордумы Черкесска Узденов побеждает на довыборах в Госдуму

Депутат гордумы Черкесска, сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова Солтан Узденов побеждает на довыборах в нижнюю палату парламента по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:49

2023-09-11T04:49

2023-09-11T04:58

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат гордумы Черкесска, сын умершего депутата Госдумы Джашарбека Узденова Солтан Узденов побеждает на довыборах в нижнюю палату парламента по Карачаево-Черкесскому одномандатному округу №16 с 71,16% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после обработки 100% протоколов Узденов ("Единая Россия") набрал 71,16% голосов. Кемал Бытдаев от КПРФ получил поддержку 13,03% избирателей, Заур Акбашев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 7,79%, Олег Жедяев от ЛДПР - 6,31%, Ахмед Абазов ("Яблоко") - 1,54%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, черкесск, госдума рф, цик рф, россия, единая россия, кпрф, единый день голосования в россии — 2023